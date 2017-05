Fostul deputat Lucian Ciubotaru, judecat fără nicio restricţie în dosarul de trafic de influenţă. Curtea de Apel Bacău i-a ridicat măsura controlului judiciar pe cauţiune

Fostul deputat Lucian Ciubotaru a reuşit astăzi să convingă magistraţii Curţii de Apel din Bacău pentru ridicarea măsurii controlului judiciar, după ce pe 16 mai magistraţii Tribunalului Bacău au decis menţinerea restricţiilor. Ciubotaru este inculpat pentru complicitate la trafic de influenţă, în timp ce Marcel Bădără, fostul şef al SML Bacău, de trafic de influenţă. Medicul băcăuan rămâne sub control judiciar, măsură dispusă de Tribunalul Bacău, pe care nu a mai contestat-o.



„Admite contestaţia formulată de inculpatul Ciubotaru Lucian Manuel şi în consecinţă: 2. Desfiinţează Încheierea din 16.05.2017 a Tribunalului Bacău şi în rejudecare: 3. Revocă măsura preventivă control judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpatul Ciubotaru Lucian Manuel. 4. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 5. Definitivă. 6. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 22.05.2017“, se arată în soluţia Curţii de Apel din Bacău în cazul lui Lucian Ciubotaru.



Fostul deputat băcăuan susţine că faptele de care este acuzat nu există. Denunţul în acest caz a fost făcut de fostul avocat Cristian Cojocaru, condamnat pentru fapte de corupţie, care a beneficiat de reducerea pedepsei pentru mărturia din acest dosar. Lucian Ciubotaru afirmă că măsura dispusă astăzi de magistraţi este una firească.

„Motivul este cu siguranţa normalitatea! Am înţeles si am respectat întocmai masura controlului judiciar si cred ca ridicarea este si o consecinţă a comportamentului meu din aceasta perioada.

Îmi susţin nevinovaţia si sper ca si instanta sa fie interesată sa afle adevarul. Comportamentul de pana acum al judecătorului de la tribunal este de neimaginat. Am auzit din partea judecătorului intr-o şedinta întreaga de audieri, intr-un mod hilar, doar " instanta respinge, alta întrebare!", a declarat Lucian Ciubotaru.