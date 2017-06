Elevii care au ieşit de la Bac, aşteptaţi de studenţii din Bacău, de la Universitatea „Vasile Alecsandri“, cu oferta educaţională

Liga Studenţească de la Universitatea „Vasile Alecsandri“ s-a mobilizat ieri pentru promovarea admiterii 2017. Voluntar, studenţii băcăuani au mers la liceele unde s-a susţinut proba de Limba şi literatura română, cu pliante dar şi cu invitaţia participării la un concurs. Abia ieşiţi de la examene, aceştia au fost rugaţi să-şi pună în jurul capului o ramă, care avea însemnele Universităţii. Cei care îşi postează pe Facebook fotografia pot câştiga materiale promoţionale oferite de instituţie.

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău, asemeni altor universităţi din ţară, nu a fost ocolită de scăderea numărului de studenţi, în ultimii ani, urmare a scăderii cifrei de şcolarizare în licee dar şi a numărului celor care trec Bacalaureatul.



Admitere 2017 la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău

Taxa de admitere la studii universitare de licenţă este anul acesta de 200 lei iar taxa de studiu anul I la studii universitare de licenţă 2.500 lei/an, în timp ce la master taxa a fost fixată la 2.600 de lei pe an. Admiterea începe peste 13 zile. Instituţia de învăţământ superior din Bacău a creat un site propriu pentru promovarea ofertei educaţionale în acest an. Mai mult, oferta este vizibilă şi pe site-ul propriu. Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău a pus la bătaie şi 30 de mii de lei, bani pe care i-a împărţit unor bloggeri din Bacău, pentru a-şi pune banner cu însemnele universităţii.

Prima sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău începe pe 10 iulie şi în funcţie de facultate durează până pe 21-24 iulie. A doua sesiune de admitere va avea loc în luna septembrie. Atunci se vor ocupa locurile bugetate rămase neocupate dar şi o parte din cele de la taxă.

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău are, potrivit documentelor interne, o capacitate maximă de şcolarizare pentru 2320 de studenţi. În anul şcolar 2017-2018, 575 de locuri sunt bugetate, fără taxă, 15 locuri sunt pentru romi, 104 locuri sunt pentru românii din afara graniţelor iar 39 de locuri sunt prevăzute de burse din partea statului român. Universitatea are şi 1641 de locuri cu taxă.