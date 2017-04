Cum refuză Comisia de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“ să respecte legea şi să ancheteze profesorii suspecţi de plagiat şi alte abateri grave

Comisia de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“, singura universitate de stat din municipiul Bacău, nu este funcţională. În oraşul de provincie al Moldovei, profesorii care fac parte din Comisia de Etică caută pretexte pentru a nu lua decizii cu impact negativ la adresa colegilor din Universitate, suspecţi de încălcarea legislaţiei naţionale privind etica universitară şi buna conduită în cercetarea stiinţifică.



Dealtfel, aceasta a fost şi constatarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) care a remarcat că în ciuda scandalurilor din presa naţională şi a numeroaselor suspiciuni de plagiat şi alte abateri în care au fost implicaţi profesorii băcăuani, Comisia de Etică a Universităţii nu a făcut nimic. Acesta a fost şi unul din argumentele hotărâtoare pentru care specialiştii de la ARACIS au refuzat să acorde Universităţii din Bacău calificativul de „încredere ridicată“.

Conferenţiarul Costel Ceocea, şeful SIF Moldova, primeşte punctaj la concursul de conferenţiar pentru două articole identice



Conferenţiarul universitar Costel Ceocea, preşedintele Societăţii de Investiţii Financiare SIF Moldova, şi-a obţinut în februarie 2016 titlul academic, după un concurs la care a candidat singur, cu un dosar extrem de subţire. În ciuda dosarului, care nu îndeplinea standardele minime cerute de lege, Costel Ceocea primeşte punctaj pentru ambele articole publicate în 2007, pe care le declară în fişa de îndeplinire a standardelor de la concursul pentru postul de conferenţiar.



Pentru a nu atrage atenţia că cele două titluri sunt identice, modifică un titlu, făcându-se astfel suspect şi de înşelăciune academică, deoarece ambele articole au fost utilizate pentru punctaj în fisa standardelor minimale depusă pentru concursul pentru postul de conferentiar organizat în lunile ianuarie-februarie 2016.

Cu toate acestea, Comisia de concurs, formată din cadre didactice apropiate lui Costel Ceocea, situaţie nelegală, refuză să vadă situaţia.



Cele două articole sunt, care sunt menţionate in fişa de îndeplinire a standardelor eronat, cu titlul schimbat sunt:



1. Ceocea Costel, The Risks Management of the Capital Market, Proceedings of the International Conference of Manufacturing Systems ICMaS, Romania, Editura Academiei Române, Bucureşti, noiembrie 2007, pg. 37;

The Risks Management of the Capital Market-1 by Mircea Merticariu on Scribd



2. Ceocea Costel, The Capital Market’s Risks – an aggregated risk, Proceedings of the 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Democritus University of Thrace, Grecia, vol 2., august 2007, pg. 413.

The Risks Management of the Capital Market-2 by Mircea Merticariu on Scribd





Comisia de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău întrunită pe 23 martie 2017, urmare a unei sesizări, îşi motivează în felul următor decizia de a nu analiza articolele duplicate, cu titlu schimbat pentru concurs, care au contribuit la obţinerea titlului de conferenţiar a lui Costel Ceocea:



„Fişa de îndeplinire a standardelor minimale a domnului conferenţiar universitar dr. Costel Ceocea a fost verificată şi validată de Comisia de concurs, iar ulterior a fost supusă analizei Corpului de Control al Ministerului Educaţiei, fiind refăcută şi completată. Prin urmare, analizarea acesteia nu este de competenţa Comisiei de Etică“, se arată în răspunsul semnat de profesorul universitar dr. Vasile Spiridon, preşedintele Comisiei de Etică al Universităţii.



Profesorul universitar Vasile Spiridon: „După 2011, situaţia plagiatelor a scăpat de sub control în Bacău. E o adevărată molimă“

Dealtfel, profesorul universitar Vasile Spiridon, preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii din Bacău, remarcă faptul că situaţia plagiatelor este scăpată de sub control.

„De prin 2011, situaţia este scăpată de sub control. Sunt extrem de multe plagiate, e o adevărată molimă. Şi cele reclamate de dumneavoastră sunt plagiate, neregulile se confirmă. Însă, într-un caz sesizarea este tardivă, fiind depăşit termenul de şase luni iar în cazul domnului Ceocea, fişa de îndeplinire a standardelor a fost verificată de Comisia de concurs. Ea poartă întreaga responsabilitate. Eventual, reveniţi cu o altă adresă şi poate se va reanaliza cazul“

, ne-a precizat telefonic, politicos, profesorul universitar Vasile Spiridon.



Suspiciuni de plagiat şi autoplagiat la un articol al decanului Ovidiu Leonard Turcu, din 2015. Comisia de Etică respinge sesizarea, pe motiv că sesizarea este tardivă



În anul 2015, decanul Facultăţii de Ştiinţe Ecomice, Ovidiu Leonard Turcu, împreună cu profesorul Roxana Mironescu şi cu conferenţiarul de la aceeaşi facultate, Costel Ceocea, publică articolul „The operational risk management in the Romanian SMEs” în Studies and Scientific Researches. Economics Edition, No 21, 2015, pag. 76-88“.

2015 Mironescu Turcu Si Ceocea_The Operational Risk Management by Mircea Merticariu on Scribd

În cazul acestui articol al profesorilor băcăuani există suspiciunea de confecţionare de rezultate ce constă în raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare, considertă abatere gravă de la normele de etică, suspiciuni asupra unor paragrafe) şi autoplagiate a altor două articole publicate anterior:



„Business Risks In The SMEs From The North East Region“, autori Ovidiu Leonard Turcu, Andreea Feraru şi Costel Ceocea, publicat în SEA - Practical Application of Science, Volume II, Issue 1 (3) / 2014, pag. 618-631. Notat pe scurt: Turcu&Feraru&Ceocea2014

2014 Turcu Feraru Si Ceocea_Business Risks by Mircea Merticariu on Scribd



şi „Study on risk management for a car construction company“, autor Costel Ceocea, publicat în Review of International Comparative Management, Special Number 2/2009, pag. 735-741.

Ceocea Study on Risk Management for a Car Construction Company by Mircea Merticariu on Scribd

Suspiciunile de confecţionare de rezultate, plagiat şi autoplagiat la adresa cadrelor didactice: Turcu Ovidiu-Leonard, Mironescu Roxana şi Ceocea Costel au la bază câteva constatări: au aceeaşi metodă de lucru, acelaşi număr de manageri investigaţi, respectiv 120, acelaşi studiu analizat, cel din 2013 şi aceleaşi obiective principale şi cu obiectiv major.



Şi în acest caz, Comisia de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău a refuzat să analizeze situaţia, contrar Legii Educaţiei Naţionale ( 1/2011), art 310) pe motiv de tardivitate: „Potrivit prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară, sesizarea este depusă tardiv, adică cu depăşirea termenului de 6 luni înlăuntrul căruia se depun sesizările/ reclamaţiile privind posibile abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională a Universităţii. Sesizarea sus menţionată nu poate fi luată în considerare şi supusă analizei, iar dosarul respectiv va fi închis pentru aceste considerente“, se precizează în decizia din 23 martie a Comisiei de Etică a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău.



Argumentele Comisiei de Etică, contrazise de legislaţia naţională



Decizia Comisiei de Etică nu are un fundament în legislaţie şi nici măcar în articolul 11 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică şi deontologie profesională, care precizează clar că fac excepţie de la „prescripţia de 6 luni“ sesizările care fac referire la fapte privind încălcarea dreptului de autor:

„Sesizările/reclamaţiile se depun în termen de cel mult şase luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora. Excepţie fac sesizările privind încălcarea drepturilor de autor care se pot depune până la prescrierea faptei”, se precizează în regulamentul Universităţii.



În fapt, plagiatul şi autoplagiatul se încadează exact la faptele privind dreptul de autor. Potrivit Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 ART. 310, constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:



a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.

La articolul 325 din aceeaşi lege dar şi în legea 206/2004 (articolul 14, aliniatul 1 şi 2) se stipulează:



„Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară. Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, conform legii“.



Ce nereguli au constatat inspectorii Corpului de Control al Ministerului Educaţiei în martie 2016 în cazul concursului de conferenţiar al şefului SIF Moldova



Urmare a mai multor scandaluri publice în care au fost implicate cadre didactice ale Universităţii „Vasile Alecsandri“, Ministerul Edicaţiei şi Cercetării a trimis în luna martie 2016 Corpul de Control, format din doi inspectori, pentru a analiza în 4 zile un volum impresionant de documente. Dan Ţogoe şi Gheorghe Marin au redactat după trei luni concluziile şi recomandările, după ce raportul Corpului de Control a fost refuzat la semnat de fostul ministru al Educaţiei. În cazul conferenţiarului Costel Ceocea, inspectorii de la MEN, au văzut şi alte abateri, cum ar fi, că articolele sale erau lipsite de ISSN/ISBN.

„În urma analizei înformaţiilor din Fişa de evaluare se confirmă sesizarea privind lipsa ISSN/ISBN a volumele unor Conferinţe indexate ISI Proceedings şi, de asemenea, lipsa paginilor la care apar aticolele respective, în Fişa de de autoevaluare şi verificare a îndeplinirii standardelor.



În legătură cu acest aspect, echipa de control a solicitat candidatului clarificări privind datele şi informaţiile prezentate în Fişa de evaluare în raport cu cele sesizate în scrisoarea deschisă adresată MENCS. În urma analizei efectuate, coroborată cu pecizările candidatului s-au constatat următoarele:



a) nu se poate aprecia dacă cele două reviste erau cotate ISI/BDI la data la care au fost publicate art. 2.1.2.1 şi 2.1.2.2 (punctaj posibil de diminuat 3+6 = 9 puncte);

b) articolele 2.1.3.4 şi 2.1.3.5, publicate la două conferinţe diferite, au o tematică relativ asemănătoare pe acelaşi subiect (punctaj posibil de diminuat = 4 puncte);

c) pentru articolele 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.6, asupra cărora au fost exprimate suspiciuni şi nu au fost identificate dovezi concludente pentru a fi luate în considerare, se poate diminua punctajul cu 4+4+4=12 puncte;

d) pentru celelalte articole, respectiv 2.1.3.7; 2.1.3.11; 2.1.3.12; 2.1.3.13, 2.1.3.14, candidatul a prezentat înscrisuri din care rezultă paginile şi ISBN/ISSN – pentru revistele sau volumele conferinţelor în care au apărut articolele.

Faţă de cele prezentate, considerăm că punctajul total declarat ca realizat la criteriul A2 (74, 33 puncte) ar trebui diminuat cu 25 de puncte. În aceste condiţii, cu un total de 49,33 de puncte candidatul îndeplineşte totuşi criteriul A2, standardul minim de 35 de puncte impus de criteriile naţionale fiind depăşit.

Totodată, Comisia de concurs, în urma analizei efectuate asupra dosarului şi Fişei de autoeveluare şi a justificărilor prezentate de candidat a acordat punctaj la toate articolele contestate şi a concluzionat că sunt îndeplinite criteriile conform Standardelor minimale şi obligatorii elaborate de Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afecerilor, pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar.

Menţionăm că cei patru membri ai comisiei de concurs sunt specialişti din domeniul postului, iar trei dintre aceştia sunt membri ai Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care a elaborat criteriile minimale naţionale“, se arată în concluziile Corpului de Control transmise ziarului Adevărul, de fostul purtător de cuvânt al Ministerului, după câteva luni de tergiversări .

„De asemenea, conform regulamentului, comisiile de concurs, constituite din specialişti în domeniul posturilor, au verificat încadrarea articolelor în categoria de reviste ISI sau BDI şi, acolo unde încadrarea a fost eronată, au diminuat corespunzător punctajul criteriului respectiv. Menţionăm că pentru candidatul Ciocea Costel se confirmă sesizarea privind lipsa ISSN/ISBN a volumelor unor conferinţe indexate ISI Proceedings şi, de asemenea, lipsa paginilor la care apar aticolele respective, declarate în Fişa de autoevaluare“, se mai arată în concluziile inspectorilor Ministerului Educaţiei.



Cum să cumperi titluri academice. Şeful SIF Moldova şi-a „sponsorizat” postul de conferenţiar al Universităţii din Bacău din banii acţionarilor pompaţi în rector

Pe de altă parte, comisia de concurs care va conferi gradul universitar de conferenţiar pentru care se bate şeful SIF Moldova are o componenţă cel puţin interesantă. Preşedintele comisiei este nimeni altul decât prof. univ. dr. Valentin Nedeff, rectorul Universităţii, dar şi beneficiarul mai multor sponsorizări din partea SIF, bani care, aşa cum am arătat mai sus, au ajuns la fiul şi la doctoranzii lui. Un alt membru al comisiei de evaluare este Marilen-Gabriel Pirtea, profesor la Universitatea de Vest din Timişoara, coautor la unul din capitolele din cartea publicată în 2014, trecută în dosarul lui Costel Ceocea.

Din aceeaşi comisie mai fac parte Ion Popa şi Cosmin-Octavian Dobrin, ambii profesori-doctor la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Profesorul Ovidiu-Leonard Turcu, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prieten vechi cu şeful SIF Moldova, dar şi coautor al unor articole de specialitate semnate alături de Ceocea, este şi el în aceeaşi comisie de examinare.

Un alt membru este conf. univ. dr. Roxana Mironescu, fost viceprimar al Bacăului, cadru didactic la Universitatea „V. Alecsandri”, dar şi coautor al unui capitol dintr-o carte şi al unor articole de presă de specialitate semnate împreună cu Costel Ceocea. Şi tot pe lista membrilor comisiei care vor evalua prestaţia şefului SIF Moldova pentru postul de conferenţiar universitar mai este şi prof. dr. Dumitru Bontaş, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. Nepotul acestuia, Ovidiu Bontaş, şi-a obţinut titlul de doctor sub coordonarea rectorului Valentin Nedeff.

Ca orice aspirant la funcţia de conferenţiar, Costel Ceocea a trebuit să dea, conform legii, o declaraţie pe proprie răspundere prin care să precizeze că nu a avut niciodată vreo legătură pecuniară cu vreun membru al comisie de examinare. Preşedintele SIF Moldova a dat această declaraţie, depusă la dosar, deşi parte din sponsorizările date universităţii băcăuane de instituţia al cărei şef este au ajuns direct în buzunarul lui Florin Nedeff, fiul rectorului, pentru o bursă în Spania.

Astăzi, de la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău au fost ridicate o serie de documente, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. Cazul este cercetat în colaborare cu Serviciul Judeţean Anticorupţie din Bacău (Direcţia Generală Anticorupţie), căruia Parchetul i-a delegat sarcini. EXCLUSIV Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri“ este cercetată penal pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi alte fapte asimilate corupţiei

„În evidenţele unităţii noastre, în urma unei sesizări din oficiu a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, a fost înregistrat dosarul penal cu nr. 9665/P/2015 în care se efectuează cercetări printre altele sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu prev. şi ped de art. 47 din C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu ref. la art. 297 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., abuz în serviciu prev. şi ped de art. 132 din Legea 78/2000 cu ref. la art. 297 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., instigare la fals intelectual prev. şi ped de art. 47 din C.p. rap. la art. 321 alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p. şi fals intelectual prev. şi ped de art. 321 alin. 1 din C.p. cu aplic. art. 5 din C.p., începându-se urmărirea penală in rem.

În cauză există indicii rezonabile cu privire la săvârşirea de către funcţionari din cadrul conducerii Universităţii de stat ,,Vasile Alecsandri” a mai multor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice în care a fost implicată această instituţie de învăţământ precum şi în desfăşurarea procedurilor de acordare în favoarea mai multor persoane, printre care şi angajaţi ai unităţii menţionate, a unor titluri, funcţii şi grade universitare.

Pentru lămurirea aspectelor de fapt indicate mai sus, în baza Ordonanţei de delegare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, organele de cercetare penală din cadrul D.G.A. – S.J.A. Bacău au procedat la ridicarea de la sediul Universităţii de stat ,,Vasile Alecsandri” a documentelor ce au legătură cu faptele ce formează obiectul cercetărilor“, se arată în răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, semnat de prim-procurorul Andreea Cătălina Lupeş.