Ambasadorul Indiei, impresionat de uzina de avioane din Bacău: „Nu am văzut la companiile din alte state un asemenea nivel de performanţă şi de dotare“

În cadrul întrevederii, s-a discutat despre dezvoltarea cooperării şi a intensificării schimburilor economice bilaterale. Ambele părţi şi-au manifestat interesul pentru o colaborare pragmatică şi eficientă pe domeniul economic, dar şi pe domeniile educaţie- cultură- tineret. Ambasadorul Ramesh Chandra a avut numai cuvinte de laudă la adresa societăţii Aerostar, care are contracte şi în India şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru dezvoltarea altor afaceri în zona Bacăului.



„Oamenii de afaceri din India colaborează de peste 20 de ani cu Aerostar Bacău şi această colaborare va fi din ce în ce mai strânsă, din punctul nostru de vedere. Am fost în vizită la Aerostar şi am rămas impresionaţi, eu şi specialistul în aviaţie care mă însoţeşte, de standardul şi dotările de care dispune societatea băcăuană. Cu sinceritate vă spun că am rămas impresionaţi, în aceşti nu puţini ani de când sunt ambasador, în vizitele mele de lucru prin tările europene, nu am văzut la companiile similare din alte state un asemenea nivel de performanţă şi de dotare. Ne dorim să stabilim relaţii economice şi comerciale şi pe alte domenii, în următoarea vizită urmând să fiu însoţit de un grup de oameni de afaceri din India", a declarat ambasadorul Indiei la Bucureşti, Ramesh Chandra, citat într-un comunicat al Primăriei Bacău.