Un tată doarme în grajd cu vacile pentru a-şi întreţine copilul abandonat de mamă

Ovidiu Florin Lipitor are în întreţinere un băieţel în vârstă de patru ani, abandonat de mama lui la naştere, dar şi pe bunica acestuia în vârstă de aproximativ 70 de ani.

Bărbatul care lucrează în Livada doarme la locul de muncă, în grajd, cu vacile, iar copilul şi bunica lui locuiesc într-o căsuţă aflată în altă localitate. Nu au curent, apă sau căldură.

Cazul a fost semnalat pe Facebook de către Iasmina Moţ: „Am simţit durere, neputinţă şi tristeţe. Am găsit un băieţel timid şi frumos, care cu ochii în lacrimi se bucura că primea câteva jucarii şi nişte dulciuri. Am găsit o femeie senina, dar tristă, care nu îşi mai putea stăpâni lacrimile de fericire şi emoţie şi ruşine în acelaşi timp, care m-a îmbrăţişat călduros, dar plângând şi tremurând....



Am văzut o bunică care, deşi bătrană şi bolnavă, nu şi-a abandonat nepoţelul cum a facut propria mama. Este crunt. Acest om munceşte non-stop şi doarme împreună cu văcuţele în grajd şi este răcit mereu. Face asta pentru a putea avea un minim de trai. Dintr-un salar de 1.200 de lei trăiesc toţi trei. Va puteţi imagina....nu au curent, nu au apă, nu au lemne. Au doar o singură cameră, nu au gard la căsuţă... Vă rog din suflet să ne mobilizăm. Este e o poveste de viaţă dură, cruntă şi din păcate reală...Oricine îi poate ajuta cu oricât de puţin şi orice lucruri”, scrie femeia pe site-ul de socializare Facebook.

Acesta mai precizează că: „Ar fi nevoie să se tragă curentul şi apa şi de o maşină de spălat, dar şi de lemne. Nu îmi pot imagina cum în 2018 aproape să creşti un copil mic în întuneric şi frig şi să speli hainele la mână”, mai scrie femeia. Imediat după postare au fost câteva persoane care deja au întins o mână de ajutor şi au dus câte ceva familiei.

