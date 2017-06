Se încing bucătăriile Street FOOD Festival Arad. Printre preparate: pizza napoletană, sarmale cu păstrăv şi burgeri

După ce au bucurat peste 100.000 de gurmanzi din Oradea, Iaşi şi Sibiu, bucătarii participanţi şi-au reîncins deja bucătăriile pentru Arad în căutarea de reţete perfecte pentru a satisface gusturile culinare ale tuturor gurmanzilor. Alături de ei, Chef Foa va pregăti alături de echipa Stradale şi Flavours delicii street-food şi vor crea adevărate experienţe culinare.

Bauru sandwich, pizza napoletană, sarmale cu păstrăv, burgeri, pulled pork, frigărui de berbecuţ, quesadilla, tacos, paella, îngheţată, clătite dulci şi sărate şi multe alte delicatese vor invita publicul la degustare şi relaxare.

Preparatele vor fi asezonate cu concerte live, cinema outdoor şi activităţi educative pentru cei mici. De asemenea, pentru ca reţeta relaxării să fie una completă, cei prezenţi se vor putea delecta şi cu răcoritoare atent alese alături de partenerii festivalului.



“Când am început să dăm contur acestui concept al experienţei Street FOOD Festival nu ne aşteptam să fim atât de bine primiţi şi să ajungem în aşa multe oraşe frumoase. Dragi arădeni mâncăcioşi, abia aşteptăm să vă cunoaştem. Am auzit doar lucruri bune despre acest oraş şi despre publicul de aici aşadar suntem nerăbdători să deschidem porţile bucătăriei festivalului. Avem peste 35 de vendori prezenţi, sute de reţete şi multe surprize care merită descoperite. Ne bucurăm că am reuşit să evoluăm atât de mult şi mulţumim pe această cale tuturor celor care ne acordă sprijin, de la autorităţile locale şi până la sponsorii şi partenerii noştri.” - Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival.





Toate informaţiile despre evenimentele Street FOOD Festival sunt disponibile pe website-ul www.streetfoodfestival.ro şi pe pagina oficială de facebook: https://www.facebook.com/StreetFoodFestivalRomania/



Despre Street Food Festival

Street FOOD Festival a fost o idee dospită timp de mai bine de 2 ani de către iniţiatorii proiectului care şi-au dorit să popularizeze în România un eveniment în aer liber dedicat mâncării spectaculoase gătite şi servite în stradă într-un cadru relaxant. Conceptul în sine se bazează pe o experienţă inedită ce aduce an de an cei mai buni vendori alături de marii producători de specialităţi culinare şi, evident, pasionaţii de gastronomie.



Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenţia Why Not & Flavours, prezentat de Kaufland România, savurat cu Staropramen.



Eveniment susţinut de Municipiul Arad prin Centrul Municipal de Cultura Arad, Poliţia Locală Arad, Centrul Judeţean de Voluntariat Arad.



Vă mai recomandăm: Experienţa „street food“ în România: „În afară de ziare şi flori, nu putem vinde nimic pe stradă“

Bucharest Street Food Festival 2016: patru zile cu mâncare bună şi muzică pe măsură la Romexpo