Probleme cu un premiu de la Loteria Bonurilor: un bărbat cere să i se dea banii, ANAF a început o anchetă

Constantin Lungu spune că a depus bonul câştigător pe numele fiicei, Emilia Maria Lungu, însă adaugă că el este cel care a adunat aceste bonuri.

Bărbatul afirmă că a câştigat 287 de lei la loteria bonurilor fiscale, în 2015, şi a primit banii. La ultima extragere din 2016, ar mai fi câştigat 15.500 de euro. Când a vrut să revendice premiul, autorităţile l-ar fi anunţat că nu va primii banii. Cei 15.500 de euro nu s-au mai plătit, susţine câştigătorul, pentru că reprezentanţii ministerului de resort ar fi decis că banii nu i se cuvin deoarece a recuperat bonul din tomberon.

„Am fost deponentul bonului câştigător din 31 decembrie, de la Loteria Bonurilor Fiscale şi marţi, 4 aprilie, trebuia să ne primim banii. Am fost la bancă, nu au intrat banii, am sunat la Ministerul de Finanţe şi au spus că pe numele fiicei câştigul este oprit până la elucidarea cazului fiindcă cercetează ANAF dacă a făcut ea cumpărături, pe bonul respectiv, că de unde are bonul, că tatăl ei l-a gasit la container…”, a povestit bărbatul. „Cu ce e greşit că l-am găsit? Am câştigat, vreau banii”, a mai spus Constantin Lungu.

Semne de întrebare

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală efectuează verificarile legale cu privire la autenticitatea şi realitatea bonului fiscal. Ancheta în acest caz este în desfăşurare.

Constantin Lungu are vârstă de 45 de an şi este din localitatea arădeană Firiteaz, aparţinătoare de comuna Şagu. Bărbatul a spus că a început să adune chitanţe de cumpărături încă din momentul în care a intrat în dezbatere publică posibilitatea organizării acestei loterii. „Le-am adunat din coşurile speciale unde se aruncau, chiar dacă alţii se uitau cu mirare”, povesteştea arădeanul în anul 2015.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală au transmit la solicitarea jurnaliştilor Adevărul următorul răspuns: „În temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale coroborate cu prevederile O.M.F.P. nr. 417/2015, Direcţia generală antifraudă fiscală a efectuat verificările legale cu privire la autenticitatea şi realitatea bonului fiscal depus la unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vedere revendicării premiului, constatându-se împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală.

În aceste condiţii, potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din O.G. nr. 10/2015 ”În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracţiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluţionarea cauzei penale”.

