Poliţista care a cochetat cu moda. I se spunea adesea: „Fata asta are o ţinută prea dreaptă, prea milităroasă”

Revenirea pe scenă a avut loc cu ocazia Galei Ellis, casa se modă cu care Mihaela a colaborat în trecut. Din anul 1996, arădeanca a ales să lucreze pentru Poliţia Română. În momentul de faţă are gradul de comisar de poliţie şi lucreză ca ofiţer de Relaţii Internaţionale şi Implementare Proiecte Finanţate din Fonduri Nerambursabile în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

„Eram studentă la Universitatea de Vest din Timişoara......eterna poveste " la modă " ......o curiozitate, un curs la o agenţie de modelling.... Apoi, cu tema făcută, iată-mă .....în faţa doamnei Eli Lăslean. Ce amintiri, câtă eleganţă, câtă dăruire şi pasiune pentru ceea ce făcea! Chiar dacă atunci începea construcţia universului de azi, nu aveai cum să nu te molipsesti, să nu apreciezi orele petrecute la probe, la prezentări de modă, la evenimente speciale, sub "bagheta " unui unic dirijor: Eli Laslean. Efort mult, succes pe măsură încă din primii ani”, descrie Mihaela Roman, experienţa trăită în urmă cu 20 de ani.





Acum 20 de ani: FOTO arhivă personală

Mihaela Roman spune că moda pentru ea nu a fost o carieră în adevăratul sens al cuvântului, dar a reprezentat un moment din viaţa ei când a început să se descopere, să învăţe să se cunoscă mai bine.

„Să găsesc în orice, rostul frumuseţii interioare, al eleganţei, al diplomaţiei şi, mai ales, al pasiunii pentru lucrul bine făcut. Am înţeles ce înseamnă multe ore de lucru, cu sacrificii imense, dar încununate de satisfacţie pe măsură. Şi da, am trecut la o altă etapă în viaţa mea, am ales o altă carieră....aceea de poliţist. Acelora care se întreabă, sceptici, ce legătură există între cele două alegeri din viaţa mea, le-aş spune că trebuie să înţeleagă, aşa cum am făcut-o şi eu, că nu există succes, împlinire, satisfacţie în niciun domeniu, fără a depune eforturi în lungi ore de muncă, fără a-ţi asuma responsabilităţi, fără a face sacrificii, fără pasiune şi dăruire. Înainte de orice, am fost, sunt şi voi fi femeie. Ceea ce explică oarecum alegerile mele, printre care şi aceea făcută cu mulţi, mulţi ani în urmă...vreo douăzeci şi ceva, de a fi parte din universul Ellis”, a mai declarat Mihaela.





Fiica Mihaelei îi calcă pe urme FOTO: arhivă personală

Aceasta îşi mai aduce şi acum aminte cuvintele pe care le auzea înaintea fiecărei prezentări de modă: „Ca sa descretim frunţile, ca o paranteză....prezenţa mea în universul Ellis a însemnat, la fiecare probă dinaintea prezentărilor de modă, vocea doamnei Eli Laslean, spunând: "Cambraţi sacoul......ajustaţi rochia.....să strâmtăm în talie......fata asta are o ţinută prea dreaptă, prea milităroasă!" Premoniţie? Coincidenţă? Azi zâmbesc.....Da, întreaga mea viaţă, modul de gândire şi acţiune au fost marcate de ceea ce am învăţat de la un mentor drag, o prietenă deosebită şi o doamnă de elită în moda românească, în urmă cu mai bine de două decenii. Şi, fiindcă viaţa mi-a oferit cel mai frumos cadou, o fiică, sper să îi pot transmite dragostea pentru frumos, dăruirea şi pasiunea pentru orice ar putea alege să-i fie drum in viaţă, şi, de ce nu, dorinţa de a face parte şi ea din universul mereu tânăr Ellis”

De un an de zile, Mihaela are ca şi hobby dansul ( salsa, bachata) pe care îl practică la Şcoala Sessto Senso.

Mai puteţi citi: Povestea uneia dintre cele mai influente creatoare de modă din România. Cum a ajuns s-o îmbrace pe Carmen Iohannis

Povestea unui manechin care acum este instructor de Yoga