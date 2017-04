Lupus Dacus, povestea unor muzicieni de succes care cântă ritmuri medievale

Jurnaliştii „Adevărul“ au vorbit despre formaţie cu Andrei Moţ, preşedintele APIAM-Lupus Dacus, manager şi percuţionist al formaţiei.

Adevărul: Când a luat naştere Lupus Dacus?

Andrei Moţ: Povestea noastră, învăluită în muzici medievale vechi de secole, începe acum 15 ani. Era 1 iulie 2002, o seară călduroasă de vară când Lupus Dacus concerta pentru prima dată (pe atunci ne numeam Grafic). “Vinovat” principal este prof. Marcel Sâpcu, profesor de clarinet la Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” din Arad, un muzician extraordinar provenit dintr-o familie de muzicieni, omul care cântă la atât de multe instrumente de suflat, că unora nici nu le ştiu numele.

Au trecut de atunci aproape 15 ani, ani care s-au scurs cu repeziciune, ani superbi din viaţa noastră,în care am adunat în tolbă, peste 400 de concerte în toate colţurile ţării noastre dar şi în străinătate.Imediat dupăînfiinţarea trupei noastre, am câştigat un concurs internaţional de muzică veche la Budapesta – Ungaria. Aş aminti câteva locuri dragi nouă unde am concertat: Sighetu Marmaţiei, Macea, Arad, Braşov, Feldioara, Făgăraş, Castelul Corvinilor din Hunedoara, Oradea, Timişoara, Caransebeş, Drobeta Turnu Severin, Suceava, Târgu Neamţ, Mediaş, Bistriţa, Bucureşti, Mogoşoaia, Sighişoara, Târgu Mureş, Sebeş, Alba Iulia, Curtici, Sântana, Cetăţile Aradului, Sinaia, Castelul Bran, Pecs, Szeged, Gyula din Ungaria, Tabor din Cehia, Kyel şi Hamburg din Germania şi multe alte locuri superbe.

Un loc aparte în inima noastră îl ocupă concertele pe care le-am susţinut în sala mare a minunatului Ateneu Român, ca singura formaţie de muzică medievală din România invitată să cânte acolo. Vom avea un nou concert la Ateneul Român în data de 19 noiembrie 2017.

De ce muzică medievală?

Pentru că, aş putea spune, ne caracterizează. Muzica medievală nu e doar muzică medievală, e şi istorie, cavalerism, cultură pură, dar şi poeme războinice şi povestiri fascinante. Desigur că putem cânta orice, cum de altfel am şi făcut-o (muzică clasică, jazz, muzică contemporană), dar în muzica Evului Mediu ne simţim cel mai bine.

Am văzut şi intrumentele pe care le folosiţi, instrumente foarte speciale. Ce nume poartă ele şi de unde le cumpăraţi?

Instrumentele noastre sunt cu adevărat special, unice şi…foarte scumpe. Sunt copii ale instrumentelor din Evul Mediu, pe care le-am văzut în culegeri de specialitate, cataloage şi muzee. Aş enumera aici cimpoiul medieval (apărut cu mult înaintea cimpoiului scoţian), hurdy-gurdy, schalmeiul,dudukul (instrument tradiţional din Armenia), ocarina, blockflote de diferite tonalităţi, dar şi câteva instrumente pastorale românesti: tilincă, tulnic, fluiere, toacă, drâmbă. Percuţia este bine reprezentatăîn formaţia noastră: tobe, cinele, gong, chimes, rainstick, djembe, cajon, darbuka, conga, bongos, tapan, tamburine şi o tobă mare, unicăîn ţara noastră, făcută din pieile a două vaci, mult mai mare decât toba mare clasică a unei orchestra, care scoate un sunet foarte grav. Majoritatea instrumentelor de suflat sunt confecţionate de un meşter extraordinar din Germania.

Am văzut câteva filmări din concertele voastre medieval-simfonice, Lupus Dacus & Lupus Dacus Orchestra. Sunt impresionante.

Când ne uităm la anii care au trecut şi noi suntem impresionaţi de munca enormă pe care am depus-o, luni întregi de iarnăîn care am compus şi orchestrat, repetiţii interminabile, oboseală, dar toate cu speranţa că Lupus Dacus poate înfăptui ceea ce ne dorim cu toţii: muzică medievală de calitate, oameni care să iubească ceea ce facem noi, aprecieri şi aplauze, care pentru noi sunt hrană vie şi un puternic imbold de a continua.

Proiectul nostru medieval-simfonic, este la ora aceasta, cel mai amplu spectacol de muzică medievală, cavalerism, turniruri, jonglerii/dansuri cu foc, dansuri medievale şi poeme istorice, din ţara noastră. Am muncit enorm la acest proiect pe care îl tot dezvoltăm. Durata unui astfel de spectacol depaşeşte 2 ore şi colaborăm, ca într-o familie frumoasă, cu Paladinii de Terra Medies şi formaţia pirotehnică Fire Dream.



Orchestra Lupus Dacus este compusă din muzicieni de la Opera Naţională Română din Timişoara şi Filarmonica de Stat “Banatul” din Timişoara, dirijor Cosmin Hărşian, lect.univ.dr. la Facultatea de Muzică din Timişoara.

Orchetraţiile au fost făcute de regretatul prof.univ.dr. Dumitru Sâpcu de la Facultatea de Muzică din Iaşi. Compoziţiile aparţin formaţiei Lupus Dacus.

Am susţinut până în prezent acest spectacol superb în Sibiu, Târgu Neamţ, Ardud şi Sighişoara, în faţa a mii de spectatori. Anul acesta vom susţine acest spectacol în Oradea, Sighetu Marmaţiei şi sperăm în cât mai multe locuri frumoase din ţara noastră.

Sunteţi constituiţi într-o Asociaţie Culturală. Cu ce vă mai ocupaţi?

Suntem constituiţi în Asociaţia pentru Promovarea Istoriei şi Artei Medievale – Lupus Dacus.De ani buni organizăm Festivaluri Medievale, unde propunem mai multe activităţi frumoase, care să placă publicului, care să atragă publicul dar care să respecte şi un standard înalt de calitate: concerte de muzică medievală susţinute de formaţia noastră Lupus Dacus, spectacol medieval-simfonic susţinut de formaţia Lupus Dacus, Lupus Dacus Orchestra în colaborare cu Paladinii de Terra Medies şi formaţia pirotehnică Fire Dream, turniruri şi lupte cavalereşti, dansuri medievale, teatru medieval pentru adulţi şi pentru copii, jonglerii cu foc, demonstraţii de gastronomie medievală, expoziţii, workshop-uri, animaţii, iniţieri, ateliere de creaţie, concursuri care fac deliciul publicului, demonstraţii cu cai, etc.



În cadrul atelierelor, putem arăta şi învăţa publicul cum se fac armele cavalereşti, armurile, platoşele şi coifurile, scuturile, cum se mânuiesc armele cavalereşti, cum se lucreazăsticla, pielea şi lemnul cu unelte tradiţionale, dar putem face şi o incursiune în arta culinară a Evului Mediu, alături de cei doi bucătari pricepuţi, Ovidiu Demian şi Ghoerghe Galiş.



O “pată de culoare” în peisajul artei medievale româneşti o constituie Expoziţia Medievalum. Ce ne poţi spune despre ea?

Expoziţia “Medievalum”, care numără peste 450 de exponate este o mare pasiune în care investesc foarte multe resurse materiale, timp şi muncă. Povestea acestei expozitii a început de mulţi ani, astăzi având de departe cea mai mare expoziţie de obiecte de Ev Mediu (reproduceri şi piese vechi) din România şi nu numai.

Expoziţia “Medievalum” conţine: dispozitive de tortură, arme de foc (2 tunuri mari Culverin de sec.XVI, 5 tunuri de asalt şi 10 archebuze), arme cavalereşti (peste 100 de săbii din diferite perioade ale Evului Mediu şi din diferite zone ale Europei, buzdugane, halebarde, suliţe, lăncii, săgeţi şi arc, topoare, bice de luptă, etc), dispozitive de protecţie cavalerească (armuri, platoşe, coifuri, cămăşi din zale, glugi sau cagule din zale, apărători pentru mâini şi picioare, etc., toate confecţionate manual, după metodele tradiţionale), veşminte cavalereşti şi de domniţăşi o colecţie impresionantă de obiecte din recuzita regizorului Sergiu Nicolaescu pe care le-a folosit în filmele “Dacii şi romanii”, “Mihai Viteazul” şi “Nemuritorii”. Este o expoziţie mobilă pe care, chiar în aceste zile, cei ce iubesc istoria şi arta medievală o pot vedea în Cetatea Medievală a Severinului.

Un gând de final iubitorilor de cultură din Romania?

Ne-am bucura să întâlnim românii din toate colţurile ţării care să se bucure de muzica noastră, de expoziţiile noastre, alături de care să gustăm măcar o bucăţică din istoria acestui popor binecuvântat. Cred că fufele şi afonii care apar non-stop la televizor, trebuiesc ignoraţi şi puşi la index. Îndobitocirea poporului român trebuie urgent stopată!



Componenţa Lupus Dacus:

- Andrei Moţ: voce, tobe, toacă, tulnic, drâmbă, darbuka, djembe, chimes, rainstick, gong, cinele, trianglu, conga;

- Marcel Sâpcu: cimpoi medieval, schalmeiuri de diferite tonalităţi, blockflote bas, tulnic;

- Ana Sâpcu: cimpoi medieval, schalmeiuri de diferite tonalităţi, fluiere, ocarină, tapan;

- Cristian Sâpcu:fagot, duduk, chitară bas, fagot;

- Petri Turcu: chitări;

- Maria Luisa Sâpcu (mezina, are doar 10 ani): tilincă, tulnic, tapan şi tamburină veche.

Colaboratori:

- Dani Sâpcu, toboşar, profesor de muzicăîn Hamburg – Germania;

- Adrian Sânmărtinean, percuţionist, membru în Orchestra Filarmonicii de Stat “Banatul” din Timişoara.