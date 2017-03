Afacerea cărţilor textile senzoriale pentru copii fabricate la Arad: „Ne inspirăm din desene animate“

Soţii Cristina şi Cristian Tomescu au ajuns, în urma unei întâmplări, să creeze cărţi textile senzoriale pentru copii, cu multe activităţi de motricitate fină atât pentru copiii mici, cât şi pentru cei mai mari. Ideea de a deschide o afacere bazată pe croitorie era discutată de mai mult timp în familie, Cristina lucrând câţiva ani la atelierul designerului Lena Crivean.

„Nu am crezut că vom reuşi, deşi ne doream foarte mult. Între timp, am rămas însărcinată şi a trebuit să amânăm un pic această dorinţă. Aproape doi ani, cât am stat acasă cu băieţelul, am socializat foarte mult cu alte mămici din Arad, dar şi din alte oraşe şi chiar din străinătate şi am aflat că multe îşi doresc jucării care să-i stimuleze pe cei mici mai mult decât jucăriile din comerţ. În plus, ele mai au şi nevoia de a modifica unele haine. Aşa că am hotărât să deschidem atelierul nostru de croitorie la sfârşitul perioadei de concediu maternal. Ştiam că nu va fi uşor, dar eu şi Cristi ne încurajăm reciproc“, mărturiseşte Cristina.



Cristina şi Cristian Tomescu FOTO arhivă personală

„NE INSPIRĂM DIN DESENE ANIMATE“

În luna martie 2015 au deschis atelierul în care Cristina face atât retuşuri pentru haine, cât şi produse noi: rochii de ocazie, de mireasă, dar şi altele, cam tot ce solicită clientele. Tot cam pe-atunci, Cristina a încercat realizarea primei cărţi senzoriale.

„În 2014, de Crăciun, băieţelul meu a primit o carte senzorială. Nu ştiam nimic despre aceste cărţi în acel moment, dar mi-am dorit să realizez una pentru Edy, copilul naşilor noştri. Îmi părea foarte greu de făcut şi uneori chiar mă întrebam dacă voi fi în stare să o termin“, spune Cstisina. A durat aproape o lună şi jumătate până a reuşit să o finalizeze, dar a fost foarte încântată de rezultat.

FOTO: arhivă personală

Cartea fiind în atelier, clientele au văzut această carte, iar una dintre ele a rugat-o să-i facă şi ei pentru copii. De aici a pornit totul. Odată cu cea de-a doua carte, a venit şi ideea filmuleţelor de prezentare pe care le realizează Cristi, soţul ei, şi pe care le-a „animat“ şi cu o coloană sonoră specifică fiecarei activităţi. Postând filmuleţele pe Facebook, au început să apară clienţii.



„Lucram foarte mult la cărţi, iar timpul de realizare era foarte lung, având în vedere că lucram la atelier şi altceva în paralel. Cristi a început să mă ajute decupând şabloane de carton după desenele făcute de mine şi apoi realiza figurinele din fetru. Cu timpul, a prins curaj şi a început să coasă el cărţile, eu ocupându-mă doar de desene, de finisaj şi de partea estetică. Am fost încântaţi de ce ieşea din mâinile noastre. Ne inspirăm din tutoriale străine, din desene animate, dar şi din afinităţile şi pasiunile micuţilor pentru care sunt concepute, dar ţinem cont şi de sugestiile părinţilor“, mai specifică Cristina. Prima carte a terminat-o în mai 2015 şi până acum a vândut aproximativ 150 de cărţi cu un număr variabil de 4-19 file, în funcţie de dorinţa fiecărui client.

DIN CE SE FAC CĂRŢILE

Cărţile textile senzoriale realizate de Cristi şi Cristina Tomescu sunt personalizate cu numele copilului şi conţin multe activităţi de motricitate fină. Dimensiunile cărţilor sunt de 30/30 cm. Pe fiecare pagină, cărţile senzoriale oferă câte o activitate menită să ajute la dezvoltarea coordonării mână-ochi, a muşchilor mici ai mâinii, a comunicarii şi a limbajului.

Sunt realizate din materiale textile, fiind un ajutor foarte bun la începutul călătoriei copiilor prin lume. Culorile contrastante, texturile variate, precum şi activităţile de pe fiecare pagină determină copilul să atingă, să simtă şi să înveţe. Cărţile senzoriale sunt un mediu excelent pentru a introduce cuvinte, concepte, senzaţii şi texturi noi. „Copilul se va obişnui de la început cu ideea de a «citi» cărţi oriunde se află, iar cel mai important, cărţile senzoriale îi oferă părintelui ocazia să petreacă timp cu copilul său“, spune Cristina.



Materialele folosite pentru pagini sunt bumbacul, vatelina hipoalergenică, satinul şi catifeaua, iar pentru activităţi se folosesc fetru, fermoare, nasturi, scai, moşi şi babe, capse, bentiţă de satin, figurine din spumă poliuretanică, mohair. „Calitatea produsului înseamnă reputaţie. Un obiect făcut în serie nu va avea niciodată minuţiozitatea unui obiect creat manual.Timpul pentru finisarea unui singur exemplar este cel puţin dublu decât dacă ar fi fost produs în serie. Obiectele handmade sunt unice. De cele mai multe ori, nici chiar noi nu putem face două obiecte absolut identice. Când obiectul este confecţionat la comandă, se poate interveni cu schimbări pentru a obţine rezultatul dorit. Copiii învaţă să «citească», aceste cărţi fiind de cele mai multe ori prima lor cărticică. În plus, învaţă să folosească nasturii, şireturile, fermoarele, dar primesc primele noţiuni şi despre animale, natură, culori, forme“, precizează Cristina Tomescu.

O PAGINĂ COSTĂ ÎNTRE 10 ŞI 50 DE LEI

Preţul de vânzare variază în funcţie de paginile cu activităţi, de complexitatea acestor pagini, de dorinţa clientului de a i se broda manual diverse mesaje. Astfel, preţul unei pagini începe de la 10 lei şi poate ajunge şi la 50 de lei în cazul paginilor ce conţin activităţi noi, ce presupun desene şi şabloane pentru personaje complexe.



De asemenea, din dorinţa de a veni în întâmpinarea cererii clienţilor, soţii Tomescu au diversificat activitatea şi au creat şi păturici senzoriale cu activităţi, dar şi flanelografe cu numere şi litere, brăduţi din fetru şi, în curând, vor realiza cărţi senzoriale cu diferite texturi, la sugestia doamnelor psihoterapeute cu care colaborează.



FOTO: arhivă personală

Familia Tomescu spune că la început, cel mai dificil a fost să câştige încrederea clienţilor din ţară şi din străinătate, deoarece afacerea se desfăşura în mediul online. De altfel, soţii Tomescu îşi vând creaţiile atât în ţară, cât şi în Italia, Franţa, Canada, Cehia, Germania, Marea Britanie, Emiratele Arabe. „Pe termen mediu ne-am propus să promovăm mai mult acest produs, astfel încât fiecare părinte să afle despre beneficiile aduse în dezvoltarea psihomotorie a copilului lor. Ne-am dori de asemenea ca în fiecare cabinet de kineto şi psihoterapie, cartea senzorială să fie de un real ajutor specialiştilor în lucrul cu copii cu nevoi speciale şi nu numai“, spune Cristina Tomescu.



