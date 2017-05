A lăsat sportul de autoapărare şi a ales dansul, iar acum împreună cu echipa urcă pe podium

Trupa de dans Energy a luat locul I la un concurs internaţional, la care au participat zeci de echipe.

Din trupă face parte şi Ana Maria Igaş care înainte de dans a făcut sport de autoapărare, însă din lipsa timpului a fost nevoită să renunţe la unul dintre ele. A ales dansul.

La sfârşitul lunii trecute în urma unui concurs naţional Anamaria Igaş s-a întors acasă tot cu locul I. Vorbim despre fata fostului ministru de Interne, Constantin Traian Igaş, care spune că de când nu mai face politică se poate ocupa mai bine de familie.





Anamaria împreună cu tatăl ei FOTO: arhivă personală

„Înainte de dans a făcut sport cu instructorul Valentin Maxim, un sport de autoapărare, unde s-a înscris de buna voie. A renunţat la sport când a început dansul datorită faptului că nu îi permitea timpul pentru ambele. Noi ca şi părinţi am sprijinit-o şi am lăsat-o pe ea să facă alegerea. Cred că fiecare copil trebuie să fie lăsat să îşi dezvolte personalitatea şi înclinaţiile, iar noi părinţi doar să modelam puţin caracterul şi educaţia lor. Ambele mele fetiţe sunt stângace şi multa lume spunea să le oblig să scrie cu dreapta, lucru pe care nu l-am făcut. Am lăsat naturaleţea să funcţioneze”, a declarat Constantin Traian Igaş.

FOTO: arhivă personală

Ana Maria spune că i-a plăcut dansul încă de când l-a decoperit. „Primul contact l-am luat la Clubul Elevilor din Pecica unde a apărut o nouă grupa de eleve din clasele a întâia şi a doua sub îndrumarea unei doamne inimoase Laura Zagony”, a declarat Ana Maria Igaş.

FOTO: arhivă personală

Pe lângă dans, tânăra elevă mai are o pasiune şi anume cântatul la chitară, iar până acum a avut mai multe intervenţii în emisiuni TV. Pasiunea pentru chitară a început tot în urmă cu trei ani şi exersează cu profesorul Mihai Hent, de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad.

Până acum Ana Maria a câştigat concursuri de dans de caracter şi modern. pasiunea pentru dans nu o are doar Ana ci şi sora ei Andreea (16 ani) care a făcut dans câţiva ani.

