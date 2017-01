Supriza lui Dragnea de la Interne. Carmen Daniela Dan este fostul prefect de Teleorman care s-a certat cu poliţistul Godină în scandalul librăriilor

Carmen Daniela Dan este propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Internelor. Pentru prima dată în România, Liviu Dragnea propune, în premieră, o femeie la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere din Guvern. Carmen Daniela Dan vine din Teleorman şi a fost mulţi ani colegă cu actualul lider social-democrat la Consiliul Judeţean Teleorman, pe vremea când Dragnea patrona judeţul din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

Daniela Carmen Dan (46 de ani) şi-a început activitatea profesională ca secretar la CPUN (martie 1990-septembrie 1990). A fost secretar la Şcoala generală nr 3 Videle, referent la Banca Agricolă-agenţia Videle şi teller front office la Banca Raiffeisen din Videle, până în iulie 2002.

Din 2002 s-a angajat pe funcţia de consilier juridic la Serviciul Juridic şi Contencios din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman condus, la acea vreme, de Liviu Dragnea. În 2010 a fost numită director executiv la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, funcţie deţinută până în 2012.

A fost numită subprefect de Teleorman în 2012 şi a ocupat această funcţie până la data de 13 martie 2014. Din 13 martie 2014 a deţinut funcţia de prefect de Teleorman.

Carmen Daniela Dan nu a fost membru PSD, ocupând funcţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu.

Dragnea i-a dat primul loc pe lista la Senat pe listele PSD din Teleorman

Cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare , prefectul de Teleorman anunţa că nu va candida, după ce o serie de zvonuri pe seama unei posibile candidaturi a sa la parlamentare au circulat în presa locală. La cererea premierului Dacian Cioloş, în calitate de prefect al judeţului Teleorman, Carmen Daniela Dan informa Guvernul la data de 9 august 2016 : ”Ca urma a solicitării dumneavoastră nr. 2260348/DGRIP/05.08.2016 vă comunicăm că prefectul şi subprefectul de Teleorman nu intenţionează să candideze la alegerile parlamentare din 2016”.

Supriza a venit cu puţin timp înaintea campaniei electorale 2016. Î n urma deciziei luate la nivelul PSD Teleorman şi cu acordul lui Liviu Dragnea, venit special la Alexandria pentru stabilirea listei de candidaturi la alegerile parlamentare, în data de 22 octombrie 2016 Daniela Carmen Dan a demisionat din funcţia de prefect şi şi-a anunţat candidatura la Senat.

”Mă despart cu regret în primul rând de colegii mei din Prefectură. Am luat decizia asta cumva întristată de faptul că atâta timp s-a exploatat ideea asta a prefectului care sprijină un anume partid politic. Cred că dacă aş fi facut o singură greşeală în favoarea unui partid politic, rezultatul ar fi fost demisia mea sau demiterea mea până acum. Presiuni au fost de 11 luni. A fost o luptă cu mine însămi să rămân şi să rezist. Se speculează de 11 luni că prefectul de de Teleorman este un prefect PSD .Să-mi aducă un singur argument, oricine are, cu ce am sprijinit partidul PSD în toată perioada în care am fost prefect”, spunea Carmen Daniela Dan la data demisiei din funcţia de prefect ca replică la acuzaţiile referitoare la faptul că ar fi sprijnit PSD de pe funcţia apolitică dată de Guvern.

Preşedintele Comisie Juridice din Senat

Carmen Daniela Dan a deschis lista PSD Teleorman la Senat şi a câştigat la alegerile din decembrie 2011 un mandat de senator. După validarea mandatului şi începerea activităţii parlamentare, Carmen Dan a primit funcţia de preşedinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat.

Numele a fost vehiculat ca variantă de premier

Numele fostului prefect de Teleorman a fost vehiculat şi ca variantă de premier. Înainte ca Dragnea să facă prima propunere pentru postul de premier în persoana lui Sevil Shaidehh, în presa centrală a apărut zvonul porivit căruia Dragnea ar vrea să numească un premier din Teleorman. Varianta vehiculată a fost cea a Danielei Carmen Dan fostul prefect de Teleorman, însă aceasta nu s-a confirmat.

Conflict cu Godină pe tema librăriilor din Teleorman

Carmen Daniela Dan, propunerea PSD pentru postul de ministru de Interne, s-a aflat în mijlocul scandalului pe tema librăriilor din Teleorman. După ce poliţistul Marian Godină a declanşat pe Facebook scandalul libăriilor afirmând că în judeţul lui Dragnea nu există nicio librărie, Carmen Daniela Dan, la vremea respectivă candidat PSD pentru Senat a ţinut să îi dea replica lui Marian Godină, tot pe Facebook.

”Teleormanul nu este un judeţ de inculţi şi agramaţi Dacă un teleormănean caută o carte în judeţul lui are toate şansele să o şi găsească! Conform datelor oficiale de la Registrul Comerţului, nu mai puţin de 255 de firme din Teleorman au autorizat comerţul cu cărţi. La nivelul oraselor si municipiilor avem: Alexandria - 49, Turnu Măgurele - 1, Roşiori de Vede - 23,Zimnicea - 4,Videle - 16” a scris fostul prefectul de Teleorman, pe Facebook postând şi câteva fotografii cu locurile unde se vând cărţi în Teleorman.

Replica fostului prefect de Teleorman a generat o nouă replică a poliţistului Marian Godină care preluând postarea candidatului PSD a declanşat un adevărat război al comentariilor negative de la utilizatori Facebook din toată ţara la adresa prefectului şi la adresa locuitorilor judeţului. Sute de mesaje negative despre imaginea Teleormanului şi a prefectului judeţului au apărut pe pagina Danielei Carmen Dan. ”Doamna Prefect, sau ce functie mai ai: Dacă pozele astea vor să reprezinte librarii, dacă pentru d-voastră, asta înseamna o librarie (poze cu integrame), trebuie sa trag doar o concluzie: sunteti ori proasta, ori faceti pe proasta. Va rog nu ne insultati inteligenta, aici nu aveti de-a face cu votantii lui Dragnea”.” Este trist, mai bine nu posta nimic doamna prefect. Chiar in halul ala sa nu stii diferenta intre o librarie si un chiosc? si mai si candideaza parca la Senat! Doamne fereste asa persoane sa ne reprezinte”

Războiul comentariilor negative a culminat cu raportarea şi închiderea paginii de Facebook a fostului prefect de Teleorman. Chiar şi după redeschiderea paginii, comentariile pe tema librăriilor au continuat să curgă ”Tanti prefecta, ai de grija cu noi, ca noi astia de am mai citit niste carti la viata noastra, si stim cum macar arata cartile, plus care este diferenta dintre ele si alte fel de feluri de tiparituri, sau am mai vizitat niste librarii, si avem idee macar cum miroase inauntru acolo unde sunt multe teancuri de carti proaspat tiparite, nu suntem tot aia de la sedinta de partid si sa dam din cap, sa va aprobam si sa aplaudam frenetic. Avem prostul obicei, noi astia, de ripostam! Adica, sa va traduc, întoarcem vorba si nu ne lasam usor prostiti. Cred ca eu singurica am paginat si dat la tipar mai multe carti, reviste, rebusuri, ziare, caiete, foi, foite si fituici decat mi-araţi matale acoloş. Aşa că, lasă-ne, lasă-ne...

Absolventă de Drept

Carmen Daniela Dan s-a născut la 9 octombrie 1970, în Bucureşti. În anul 1989, a absovit Liceul de filologie-istorie Zoia Kosmodemianskaia, Bucureşti, iar în anul 2000 finaliza cursurile universitare ale Universităţii Ecologice Bucureşti, Facultatea de Drept. În anul 2003 se înscrie la Academia de Studii Economice Bucureşti, unde şi-a luat diploma de masterat în Managementul Afacerilor Publice Europene.