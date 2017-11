Performanţă la Campionatul European de Fotbal Tenis. O româncă de 27 de ani a obţinut cinci medalii de aur

Rezultatele obţinute de echipa României la recentul campionat au confirmat, încă o dată, că ţara noastră se numără printre elitele europene la fotbal-tenis.

Sportiva Florina Chiar, de 27 de ani, din Alexandria, a obţinut cinci medalii de aur la probele: simplu,dublu şi triplu senioare, dublu mixt şi triplu mixt.



La Campionatul European 2017 , România a obţinut 12 medalii de aur şi una de bronz. La competiţie au participat sportivi ai cluburilor din Cluj,Târgovişte, Alexandria, Târgu-Mureş, Ploieşti,Lupeni şi Petrila. Alături de Florina Chiar, în competiţie, au avut rezultate remarcabile şi alţi sportivi ai Clubului Viitorul 003 Alexandria: Paula Paraschiv (aur la triplu senioare dublu U21 mixt şi triplu U21 mixt), Molea Răzvan (aur la dublu şi triplu juniori), Drăgan Răzvan (aur la triplu juniori) şi Robert Gurguianu (aur la triplu juniori)



Florina Chiar a devenit pentru prima dată vicecampioană europeană la proba de dublu la Campionatul European de Fotbal-Tenis din 2009. Au urmat alte două titluri de campioană europeană, în 2013 şi 2015.În 2016 , dintre cele 13 medalii câştigate de România, ţara gazdă a Campionatului European de Fotbal-Tenis, cinci au fost meritul Florinei Chiar, componentă a lotului naţional.

„De mică mi-am dorit să joc fotbal”

Drumul tinerei către succes este o poveste despre ambiţie şi pasiune. „De mică mi-am dorit să joc fotbal. Cu fotbal-tenis am început la 15 ani, înainte făcusem judo de performanţă“, mărturiseşte Florina. De altfel, în 2002, când avea doar 12 ani, Florina a devenit campioană naţională la judo.



A ajuns să practice fotbal-tenis de performanţă dintr-o întâmplare. „Eu făceam judo de performanţă şi, înaintea antrenamentului, jucam tenis cu mingea pe saltea. Antrenorul de acolo m-a văzut, a luat legătura cu domnul profesor de la fotbal-tenis şi aşa am început totul“, îşi aminteşte tânăra.





Îşi aminteşte şi acum prima impresie lăsată de practicarea tenisului cu piciorul într-o sală de antrenament: „Nu mi s-a părut deloc uşor. Prima dată când am ajuns în sală, mi s-a părut chiar foarte greu. Eu eram învăţată să joc tenis de cartier, cu terenul desenat pe asfalt. Mi s-a părut foarte greu. Nu ştiam nici regulile jocului foarte bine şi trei-patru luni n-am mai dat pe la antrenamente. Apoi, am fost la o competiţie între licee şi am prins gustul“, rememorează Florina.

Trei antrenamente pe zi

Până la cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, Florina Chiar a petrecut, aproape zilnic, ore în şir în sala de antrenamente. În cursul săptămânii se antrenează la Bucureşti, acolo unde este studentă. În weekend îşi petrece timpul în sala de atrenament de la Alexandria. „Trei antrenamente zilnic. Dimineaţa, la ora 6.00, alergare cel puţin 10 kilometri, după aceea, de la 11.00 la 12.00, alt antrenament cu mingea în sală şi seara din nou în sală. Ne antrenăm cu mingea de baschet. Fiind mai grea, ne dezvoltă forţa. Acesta este, de regulă, antrenamentul din competiţii şi cantonamente“, povesteşte Florina Chiar.





Campioană mondială la Padbol

Tenisul cu mingea de fotbal nu este singurul sport în care excelează sportiva de 27 de ani. În 2016 a devenit campioană mondială la padbol feminin. Împreună cu coechipiera sa, Anemaria Gherghel, Florina a participat în noiembrie la primul Campionat Mondial de Padbal feminin din istorie, desfăşurat în Uruguay. Tânăra practicase padbolul doar trei luni, înainte de campionatul din Uruguay. Tot în noiembrie 2016, Florina Chiar şi-a adjudecat şi titlul de campioană mondială la fotbal tenis, la Campionatul din Cipru.