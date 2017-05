Pentru anul şcolar 2018-2019 se vor produce simultan manualele şcolare pentru clasele VI-VIII

Procesul de reînnoire a manualelor care trebuie să dureze până în 2026 ar trebui să se termine în 2020, susţine ministrul Educaţiei, Pavel Năstase. ”Avem programe şcolare, avem manuale noi pentru clasele I-IV. Anul acesta am făcut eforturi considerabile şi am o mare provocare să producem la timp manuale de clasa a V-a care sunt considerate ca fiind manuale noi. Vreo două luni de zile, când am început mandatul, am avut întâlniri cu editurile ca să le conving să reducă termenul de producere a proiectelor de manuale de la şase luni la 100 de zile ca să ne încadrăm astfel încât la început de an şcolar să avem manuale. Anul acesta eu ţin foarte mult să avem manualele la timp. Manualele de clasa a V-a . Celelalte manuale, am dat deja la Inspectoratele Şcolare toate elementele necesare ca manualele şcolare pentru celelalte clase să fie achiziţionate şi termenul este data de 1 iulie. Eu deja intru acum într-o monitorizare cu toate inspectoratele şi vreau să văd care este stadiul acestor mauale. Programul de reînoire a manualelor şcolare durează până în 2026. Eu cred că nu este o abordare potrivită şi am pregătit un proiect în care să reanalizăm toate programele şcolare din clasa I până în a XII-a”, a spus Pavel Năstase.







Un alt obiectiv al Ministerului Educaţiei Naţionale constă în adoptarea unui sistem care să permită utilizarea manualelor digitale. "Sunt foarte multe manuale care nu respectă programa şcolară, iar copiii se plâng. Ghiozdanele sunt foarte încãrcate.Vrem să realizăm resurse educaţionale deschise care să fie în format digital, care să acompanieze, deocamdată, manualul pe hârtie. Tendinţa la nivel mondial este să renunţãm la manuale pe hârtie, să rămână numai pe manuale digitale. Ar fi ideal. Scăpăm şi de ghiozdane. Deci, manualele acestea le punem pe o tabletă în loc să dăm atâţia bani pe atâtea manuale şi dăm o tabletã pe care pot să o bage într-o gentuţã să nu le mai fie afectată coloana vertebralã. Va mai fi până acolo.", a mai spus ministrul.





Pentru anul şcolar 2018-2019, potrivit anunţului făcut de Pavel Năsase, se vor produce simultan manualele şcolare pentru clasele VI-VIII.