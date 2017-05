O călătorie în grădini japoneze premiată cu aur. Cum au impresionat doi elevi din Teleorman juriul uneia dintre cele mai prestigioase competiţii internaţionale

Cătălin Anghel (19 ani), elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Al I. Cuza“, şi Alexandru Ioan Vulpescu (19 ani), tot în clasa a XII-a, dar la Colegiul Naţional „Al. Ghica“, din Alexandria, au obţinut recunoaştere internaţională cu un proiect informatic prezentat în cadrul competiţiei Infomatrix 2017.



Creaţia lor, o plimbare virtuală printr-o grădină japoneză, a impresionat juriul care le-a acordat medalia de aur în finala mondială.Cei doi tineri sunt pasionaţi de informatică de mici copii, şi-au petrecut copilăria şi adolescenţa „cu nasul“ în calculator, dar nu a fost în zadar. Cu pasiune şi multă muncă, ei au reuşit să creeze proiectul „Akatsuki“, o aplicaţie care ar putea fi folosită în curând de orice pasionat de Japonia, care deţine un telefon mobil conectat la internet.





Dana Tătaru, profesoara de informatică şi coordonatoarea proiectului celor doi elevi, se mândreşte cu performanţa discipolilor săi: „Am prezentat proiectul în faţa unui juriu internaţional. La festivitatea de premiere, am avut plăcuta surpriză să obţinem medalia de aur. Este al doilea an consecutiv cu rezultate bune pentru cei doi elevi. Anul trecut, echipa mea, alcătuită din alţi doi elevi, a luat tot aur la secţiunea Programming. Anul acesta, la secţiunea Computer Art. Proiectul a fost realizat de cei Cătălin şi de Alexandru în trei luni, cu multă ore de muncă în faţa calculatorului. Numai pentru realizarea pliantelor de prezentare au lucrat 12 ore pe zi, timp de două zile“.

„AU FOLOSIT TEHNOLOGIE MODERNĂ“

Cei doi elevi au reuşit să convingă juriul internaţional prin faptul că au ales să facă ceva diferit faţă de ceilalţi participanţi veniţi din 45 de ţări. „În finala mondială, desfăşurată la Bucureşti în perioada 28 aprilie-1 mai, au intrat 60 de proiecte la categoria Computer Art. Foarte mulţi au făcut modelare în Maya (n.r. – un program pentru animaţii tridimensionale), toate proiectele fiind gen desene animate. Ei au făcut altfel decât ceilalţi. Au folosit tehnologie modernă. Juriul a fost foarte încântat de ideea elevilor“, completează profesoara.

Cătălin Anghel şi Alexandru Ioan Vulpescu susţin că ideea proiectului le-a venit din dorinţa de a vizita Japonia, obiectiv neatins până acum din motive uşor de înţeles: o astfel de călătorie este foarte costisitoare. „Noi suntem foarte impresionaţi de frumuseţea grădinilor japoneze pline de cireşti înfloriţi şi nu am avut niciodată posibilitatea să mergem acolo să le vedem. Ne-am gândit să aducem Japonia la noi, în faţa calculatorului“ spune Cătălin Anghel.

Coechipierul său, Alexandru Ioan Vulpescu, priveşte proiectul ca pe o un pas în plus urcat către obiectivul final: acela de a se remarca în domeniul său preferat: informatica. „Acest proiect reprezintă pentru mine o trezire la realitate şi o încercare de a ajunge mai sus, pentru că am văzut că se poate. Proiectul a însemnat o şansă de a face un lucru măreţ. A însemnat muncă şi dedicaţie şi multe ore nedormite, pentru că am construit totul de la zero în proiectul nostru, fiecare pas printre cireşii înfloriţi ne-a luat ore întregi de muncă. Proiectul se poate folosi cu ajutorul Google Cardboard şi poate fi văzut de pe orice telefon mobil“, spune Alexandru Ionuţ Vulpescu.

PROIECTUL VA FI DISTRIBUIT GRATUIT

Planurile celor doi elevi în ceea ce priveşte proiectul „Akatsuki“ nu se opresc aici. „Proiectul poate fi perfecţionat şi intenţionăm să facem acest lucru în perioada următoare. În momentul când o să fie gata, o să îl distribuim gratuit. Mai exact, toţi utilizatorii de telefon mobil îl vor putea accesa din AppStore“, explică Alexandru Ionuţ Vulpescu.







Evident, pentru realizarea aplicaţiei câştigătoare, Cătălin şi Alexandru au avut nevoie şi de sprijin material, pe care l-au obţinut din sponsorizări, dar şi din partea Primăriei Alexandria, pentru transportul şi cazarea la Bucureşti.

„AŞ VREA SĂ URMEZ FACULTATEA DE REGIE“

Ambii elevi au planuri de viitor legate de informatică, dar nu numai. După terminarea liceului, Cătălin Anghel este tentat să urmeze o facultate în alt domeniu, fără să renunţe însă la marea sa pasiune: „Aş vrea să urmez facultatea de regie de film. Dar dacă apare vreo oportunitate să fac ceva cu informatica, sunt deschis şi acestei opţiuni. Mi-aş dori o ofertă educaţională din partea unei facultăţi din afară. Nu e planul meu direct, dar sunt deschis acestei variante“. Alexandru va urma, după liceu, o facultate cu profil de informatică şi intenţionează să rămână în ţară. ;

A doua medalie de aur la Infomatrix

Medalia de aur obţinută anul acesta de Cătălin Anghel şi de Alexandru Ionuţ Vulpescu la Infomatrix nu este prima pentru profesoara Dana Tătaru, care anul trecut a obţinut acelaşi rezultat cu alţi doi elevi. În 2016, Diana Marin şi Mugurel Enache, elevi în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Al. D. Ghica“ din Alexandria, au reprezentat România la Concursul Internaţional „Infomatrix“ şi au câştigat medalia de aur cu aplicaţia „Journey“, o călătorie virtuală în corpul uman. Jocul educaţional „Journey“ se adresează în primul rând elevilor: ei sunt invitaţi într-o navă, pentru a străbate de la un capăt la altul corpul uman, de la neuroni, celule, până la organele vitale. Aplicaţia conţine, pe lângă imaginile video, şi informaţii despre fiecare organ, sistem şi celulă din corpul uman.