Eco Sud a acceptat eşalonarea sumelor datorate de către Polaris M Holding aferente serviciilor prestate în judetul Teleorman. ”Având in vedere grija permanenta pentru sănătatea comunitatii in care activeaza, Eco Sud a hotarat sa salveze înca o data Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Teleorman prin acceptarea eşalonarii datoriilor pe care societatea Polaris le-a inregistrat până în prezent. Acumularea de datorii imense din partea Polaris M Holding, societatea care colecteaza deseurile de pe raza judetului Teleorman, catre Eco Sud, societatea care administreaza Depozitul Central de la Mavrodin, a condus astazi la realizarea unei intalniri la nivelul autoritatilor publice din judetul Teleorman: Consiliul JudeteanTeleorman si ADI Teleorman.In cadrul acestei intalniri Eco Sud a acceptat esalonarea platilor datorate, astfel ca o parte din suma sa se achite marţi,16 ianuarie 2018, şi restul sumelor, până la achitarea integrala a debitului, esalonat pe o perioada de 3 luni”, se arată într-un comunicat emis de Eco Sud.







Potrivit administratorului depozitului de deşeuri de la Mavrodin, au fost discutii tensionate privind garantarea datoriilor restante de catre Polaris iar, in final, s-a ajuns la concluzia garantarii lor prin instituirea unor ipoteci asupra utilajelor si autogunoierelor Polaris.





”În cele din urma s-a agreat aceasta forma de garantare iar miercuri, 17 ianuarie 2018,va urma o intalnire la sediul administrativ al societatii Polaris din Constanta pentru a se semna contractul de ipoteca. Părtile prezente au acceptat ca in cazul in care Polaris M Holding nu va respecta etapele stabilite in sedinta de astazi in prezenta autoritatilor locale, sa se suspende serviciul de depozitare al deseurilor pana la indeplinirea obligatiilor asumate in aceasta sedinta de catre Polaris. Circuitul banilor incadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Teleorman este unul foarte important iar Polaris M Holding trebuie sa isi perfectioneze managementul in vederea maririi fluxului de cash si respectarii obligatiilor fata de Eco Sud”, se mai arată în comunicatul emis de Eco Sud.





Respectarea obligatiilor fata de Eco Sud inseamna respectarea obligatiilor fata de Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Teleorman, investitie realizata cu eforturi mari ale autoritatilor publice, prin finantare europeana, cu scopul imbunatatirii conditiilor de trai, igiena si sanatate a populatiei judetului, mai spun reprezentanţii administratorului depozitului de la Mavrodin.





Firma Polaris M. Holding s-a obligat, îin cadrul intalnirii,ca incepând de maine sa aduca intreaga cantitatea de gunoi colectata din judetul Teleorman la Depozitul Central Mavrodin, asa cum prevad obligatiile contractuale din cadrul Sistemul de Management Integrat al Deseurilor.

”Numai in acest fel Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetulTeleorman va putea functiona la un nivel optim pentru garantarea sanatatii si igienei locuitorilor din judet, la standardele impuse de Comunitatea Europeana”, precizează acelaşi comunicat emis de Eco Sud.