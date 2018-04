Copilul salvat din puţ la Balta Sărată după o intervenţie de peste 10 ore a fost vizitat de ministrul Carmen Dan

Dănuţ Pascu, copilul care în urmă cu un an a fost salvat dintr-un puţ, de la 16 metri adâncime, de pompierii teleormăneni, după o intervenţie de peste 10 ore, a primit daruri, în Vinerea Mare, 6 aprilie, de la ministrul de Interne, Carmen Dan.

Demnitarul a dus daruri, printre care jucării - o autospecială de pompieri şi o caschetă de pompieri.

Ministrul de Interne la familia lui Dănuţ Pascu, copilul slavat de pompieri în urmă cu un an FOTO Facebook Carmen Dan

Ministrul a scris pe contul său de Facebook despre eforturile făcute de pompierii teleormăneni, despre dorinţa sa de a-l vedea pe copil dar că nu a avut ocazia până acum, de Vinerea mare. Oficialul a postat şi câteva fotografii de la întâlnirea cu copilul şi familia sa:

„În urmă cu aproape un an, întreaga ţară a stat cu sufletul la gură, timp de zece ore, cât pompierii au făcut eforturi supraomeneşti să îl salveze pe Dănuţ, copilul căzut într-o fântână din curtea casei. Deşi avea doar 1 an şi 10 luni, s-a dovedit a fi un adevărat luptător. Mi-am dorit foarte mult să îl întâlnesc şi pentru că în acele zile nu am avut ocazia, prioritatea tuturor fiind salvarea vieţii şi însănătoşirea lui cât mai rapidă, astăzi, în Vinerea Mare, când apropierea Învierii Domnului ne îndeamnă pe toţi să fim alături de semeni cu tot ce avem mai bun în noi, am ales să îl întâlnesc pe Dănuţ şi să îi fac sărbătorile mai frumoase“.

Copilul a stat două săptămâni în Spitalul "Grigore Alexandrescu" după ce a fost salvat din puţul în care căzuse în curtea casei. Potrivit pompierilor, operaţiunea de salvare a copilului din Balta Sărată a fost cea mai grea misiune a ISU Teleorman din ultimii zece ani.

Dănuţ Pascu, familia sa şi un pompier FOTO: Facebook Carmen Dan

Mai puteţi citi:

Dănuţ, copilul salvat din puţ la Balta Sărată, a ajuns acasă. Mama copilului a născut o fetiţă chiar în ziua externării

Copilul salvat din puţ este în stare gravă: „Într-o săptămână putem să spunem dacă apare vreo ameliorare“