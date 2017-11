Cauţiune de 42.000 de lei impusă Consiliului Judeţean Teleorman. Instituţia refuză  să se constituie parte civilă în procesul liderului PSD

Consilierii judeţeni teleormăneni, întruniţi marţi în şedinţă de lucru ordinară, au dezbătut aprins, printre alte proiecte, şi cauţiunea de 42.000 de lei impusă Consiliului Judeţean Teleorman, pentru eliminarea corecţiei cerute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în privinţa DJ 506, drumul aflat în centrul scandalului declanşat de OLAF.

La mape, consilierilor judeţeni le-a fost prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului care conţinea un amendament referitor la alocarea unei cauţiuni în valoare de 42.000 de lei pentru acţiunea pe care Consiliul Judeţean Teleorman urmează să o aibă în instanţă pentru eliminarea corecţiei impusă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în privinţa DJ 506. Consilierii liberali au cerut amănunte conducerii CJ referitor la cauţiunea de 1%.

“Această cauţiune înseamă 42.000, fiind 1% din suma care a fost impusă drept corecţie Consiliului Judeţean Teleorman.În 2012 au existat două note de constatare ale Ministerului Dezvoltării, cei de la Fonduri Europene au întocmit cele două note de constatare. Consiliul Judeţean Teleorman a constestat notele de constatare, nu a avut câştig de cauză din partea Ministerului Dezvoltării, ulterior am mers către instanţa de judecată şi, la Curtea de Apel, Consiliul Judeţean a câştigat în ambele cazuri. A fost astfel anulată corecţia de 25%. La ÎCCJ, Consiliul Judeţean a avut, de asemenea, câştig de cauză. În anul 2016, pe baza unui raport OLAF, s-au făcut verificări şi Ministerul Dezvoltării a impus o corecţie financiară de 100%, atât pe DJ 701, cât şi pe DJ 506. Bineînţeles că am contestat aceste corecţii financiare, iar la DJ701 am avut câştig de cauză încă de la început şi a fost anulată nota de constatare şi eliminată corecţia. În cazul DJ 506, din păcate, nu am avut câştig de cauză şi a trebuit să mergem către instanţa de judecată. Vorbim despre speţele care existau şi în anul 2012, ca să fie foarte clar. Deci există hotărâri irevocabile pentru aceste corecţii încă din anul 2013”, a mai explicat Dănuţ Cristescu.

Potrivit preşedintelui CJ Teleorman cauţiunea de 1% ar trebui achitată până la data de 6 decembrie, acesta fiind motivul pentru care amendamentul a apărut în mapele consilierilor în şedinţa din noiembrie.

Consiliul Judeţean Teleorman nu se constituie, deocamdată, parte civilă în procesul lui Dragnea

În ceea ce priveşte constituirea de parte civilă în dosarul lui Dragnea, deocamdată, conducerea Consiliului Judeţean Teleorman consideră că acest lucru nu este unul oportun. ”Sigur că în perioada următoare o să facem o discuţie şi despre constituirea în parte civilă, însă nu era oportun ca acest lucru să se întâmple astăzi”, a mai spus Cristescu.

Scandal vechi din 2011

DJ 506 şi DJ 701, cele două drumuri aflate în centrul scandalului declanşat de OLAF, au fost reabilitate din bani europeni. După neregulile constatate de Comisia Europeană în 2011 , Consiliului Judeţean Teleorman, aflat sub conducerea lui Liviu Dragnea, i-au mai fost aplicate corecţii financiare de către Ministerul Dezvoltării, condus la vremea respectivă de Elena Udrea.

În anul 2012, Consiliul Judeţean Teleorman a contestat corecţiile, iar instanţele de judecată i-au dat câştig de cauză. În anul 2016, au fost impuse alte corecţii financiare pentru cele două drumuri, în urma raportului OLAF, iar acestea au fost, de asemenea, contestate de CJ Teleorman.

Pentru DJ 701 Consiliul Judeţean a avut câştig de cauză, însă nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi pentru DJ 506, iar în acest caz a fost stabilită cauţiunea de 1%, aprobată în final de consilierii judeţeni, majoritari PSD.