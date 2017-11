Primarul din Alba Iulia critică Guvernul: ”E umilitor să tratezi aşa oraşul de Ziua Naţională. Nu cred că au curajul să vină, cu toate că ouăle sunt foarte scumpe”

De la parada cu 1.500 de cadre MApN şi MAI, lansatoare de rachete, tancuri şi elicoptere, pentru care s-au făcut şi pregătiri, s-a ajuns ca anul acesta la Alba Iulia să defileze 400 de militari şi câteva maşini. Vina pentru acest lucru este pasată Guvernului României, de către primarul municipiului Alba Iulia, care spune că administraţia locală nu s-a putut înţelege cu liderii politici, pentru o paradă decentă. Mircea Hava mai spune că, deşi se zvonea că Tăriceanu şi Dragnea vor veni la Alba Iulia de 1 Decembrie, nu vor avea curaj, cu toate că „şi ouăle sunt scumpe”.



„Nu ne-am putut înţelege cu cei de la Guvern să facă măcar o paradă ca şi anul trecut, nu pentru mine, ci pentru popor. Pentru ei atât înseamnă Alba Iulia. Poate veneau să facă o baie de mulţime, nu cred că au curajul, cu toate că ouăle sunt foarte scumpe. E deranjant, să ştiţi, e umilitor până la urmă să tratezi aşa oraşul în care s-a făcut unirea. Ei, care spun să îndrăzniţi să credeţi, că sunteţi români. E trist să se întâmple lucruri de genul acesta. Eu cred şi credeam că, indiferent de religie, de religie politică, 1 Decembrie este 1 Decembrie. Voi ştiţi că tot timpul cine a venit aici s-a simţit bine, nu s-au întâmplat lucruri care ar fi putut să deranjeze sărbătoarea”, a spus, joi, primarul Mircea Hava.

Primarul din Alba Iulia transmite, însă, tuturor celor care vor să vină la Alba Iulia să sărbătorească ziua de 1 Decembrie că sunt bineveniţi. „Alba Iulia înseamnă locul de unde a început România, înseamnă cinstirea celor care au făcut posibil ca noi să trăim într-un stat modern. Asta înseamnă pentru noi, pentru asta ne pregătim, nu numai la 1 Decembrie, ci în fiecare zi din fiecare an, pentru ca Alba Iulia să arate aşa, să fie cu adevărat şi este mândria României. Veniţi aici, veniţi şi simtiţi-vă bine. Mă bucur că în mulţi ani am reuşit să-i facem pe albaiulieni să fie mândri de locul lor. Nu pot să le măresc pensiile, nu pot să le scad preţurile, îmi pare foarte rău, nu pot să le măresc salariile la toţi, dar ceea ce am putut face să fie mândri, şi lucrul ăsta se constrieşte nu se măsoară cu bani, cu cm, cu unităţi de măsură, lucrul ăsta l-am făcut şi mă bucur că am reuşit. Este extraordinar să poţi să spui veniţi la mine pentru că puteţi vedea ceva deosebit, ceva ce nu puteţi vedea nicăieri în lumea asta”, a transmis Mircea Hava.