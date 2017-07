Patron din Cluj trimis în judecată de DNA Alba Iulia pentru o fraudă de peste 8 milioane de lei din fonduri europene

Bărbatul este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Potrivit DNA, în cursul anului 2011, inculpatul Feur Tudor Simion, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale, participantă la licitaţia pentru atribuirea unui contract ce privea un proiect finanţat din fonduri nerambursabile, a folosit în cadrul documentaţiei de calificare trei documente false dovedind, contrar adevărului, că societatea sa are experienţa necesară executării acelui gen de lucrări. Două dintre aceste formulare au fost semnate de administratorul unei alte firme, la instigarea inculpatului Feur Tudor Simion.

Ca urmare a acestor demersuri, la data de 04 iulie 2011, între societatea reprezentată de inculpatul Feur Tudor Simion şi firma beneficiară a finanţării nerambursabile a fost încheiat contractul de achiziţie lucrări având ca obiect realizarea obiectivului „Amenajare hidroenergetică Râul Mic, localitatea Cugir”. Ulterior la data de 14.05.2013, societatea beneficiară, fără vinovăţie, a depus la Ministerul Energiei – Organismul Intermediar pentru Energie cererea de rambursare şi documentele justificative privind câştigarea licitaţiei de către firma reprezentată de inculpatul Feur Tudor Simion, cu consecinţa aprobării la plată a 8.272.473 lei, sumă cu care această instituţie s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpatului. Firma în cauză este Space Group SRL Cluj-Napoca. Inculpatul beneficiază, până la pronunţarea unei sentinţe definitive, de prezumţia de nevinovăţie. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Alba în 20 iunie 2017.