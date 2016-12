Muzeul mănăstirii Râmeţ din Alba, un loc sfânt într-unul din cele mai vechi aşezăminte monahale din Transilvania

Vizitatorii pot mângâia cu privirea piatra din Sfânta Golgota, adusă din Ierusalim, o piatră cu rugul Maicii Domnului de la Muntele Sinai şi obiecte de îmbrăcăminte specifice portului popular din zonă. Am admirat icoanele vechi, din anii 1764, 1792 şi 1849, o bancă din lemn de la prima şcoală românească, o maşină de calculat, dar şi desagii cu care părintele Dometie, devenit preot duhovnic la Râmeţ, în 1959, căutat de credincioşi pentru puterea sa duhovnicească, se plimba pe dealuri.

Clădirea ce găzduieşte muzeul a avut de suferit din pricina camioanelor de mare tonaj care au trecut prin curtea mănăstirii la momentul construirii noii biserici şi a chiliilor. Pereţii s-au fisurat, iar ing. Eugeniu Iordăchescu, cel care a realizat şi dus la îndeplinire proiectul de salvare a vechii biserici, nu vrea să lase muzeul să se distrugă. „Din anul 2009 ne luptăm să găsim o sursă de finanţare pentru refacerea muzeului. Vrem să consolidăm structura clădirii, e un monument important şi de aceea am adus aici specialişti de la Ministerul Culturii. Iniţial, eu am vrut să consolidăm clădirea folosind elemente de piatră care să facă legătura între stâlpi şi grinzi. Până la urmă mi-am dat seama că nu e soluţie potrivită şi am ales consolidarea clădirii cu fibră de carbon. Am făcut o probă pe o suprafaţă mică a unui perete al muzeului şi la final vom alege fibră mai moale, care să se muleze pe suprafaţa peretelui din piatră, şi mai deschisă la culoare”, afirmă ing. Iordăchescu. Acesta doreşte să pună în valoare şi subsolul clădirii, unde pe o înălţime de 2,2 metri încăperea e umplută cu nisip, astfel că doar 80 de cm mai sunt acum liberi. Se va ajunge la nivelul de acum 1.300 de ani, după excavarea materialului de umplutură aflat la subsolul clădirii. Ing. Iordăchescu îşi doreşte să reuşească să extindă clădirea, iar muzeul să aibă instalaţie de încălzire proprie.