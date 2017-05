FOTO VIDEO Situaţia lucrărilor pe lotul 4 al Autostrăzii Sebeş - Turda: un lac, o plantaţie de Paulownia şi 2 stâlpi întârzie finalizarea lucrărilor

Lotul 4 are 16,3 km, de la nodul Decea (lângă oraşul Ocna Mureş) până la intrarea în autostrada A3 în zona Turda (km 53+700 – km 70+000). Acest lot va face joncţiunea între A10 şi Autostrada Transilvania (A3), iar termenul actualizat de finalizare a lucrărilor este decembrie 2017.

”Mobilizarea constructorului nu este suficientă pentru deschiderea în toamna acestui an a lotului. Este nevoie ca autorităţile să rezolve problema Stejeriş (aprobarea soluţiei tehnice pentru lacul Stejeriş), să finalizeze exproprierea plantaţiei de paulownia care se află fix pe breteaua A10-A3 din nodul Turda plus alte câteva detalii. În plus, pe acest lot, din ce am observat noi, există în continuare doi stâlpi LEA (înaltă tensiune) care trebuie relocaţi.

Fără deblocarea acestor aspecte critice, nu vom putea să ne bucurăm de acest lot în acest an. Cerem cu insistenţă autorităţilor şi tuturor celor implicaţi în acest proiect să urgenteze rezolvarea problemelor care persistă de foarte mult timp pe acest segment de autostradă!”, susţin reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură, care monitorizează lucrările pe autostrada Sebeş - Turda.

CNAIR estimează finalizarea lucrărilor pe loturile 3 şi 4 în acest an, ceea ce ar degreva de sarcini DN1 între localităţile Aiud şi Turda (conexiune cu A3). Lotul 3 va fi aproape sigur finalizat în 2017, unde lucrările sunt la 70%. Deschiderea circulaţiei de la Aiud până la Turda va depinde, însă, de încheierea lucrărilor şi pe lotul 4 unde stadiul de realizare este în procent de 63%. Pentru loturile 1 şi 2, între Sebeş şi Aiud, cea mai optimistă evaluare privind finalizarea lucrărilor este a doua parte a anului 2018.













