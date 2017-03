Enigma tinerei care stătea nemişcată şi legată la ochi pe o bancă din Alba Iulia: protest tăcut şi orb faţă de justiţie

Tânăra este studentă în Cluj-Napoca, are 28 de ani şi trece printr-un moment mai dificil al vieţii. Concret, aceasta a depus plângere împotriva unui profesor pe care îl acuză de discriminare şi hărţuire şi la momentul respectiv era nemulţumită de modul în care decurg cercetările la Parchet.

Prin urmare, aceasta a ales să protesteze în mod tăcut, legată la ochi, pe o bancă din apropierea sediului de Parchet unde a depus plângerea. Situaţia infirmă bănuiala celor care au văzut-o în realitate şi pe Facebook şi care au susţinut că era parte a jocului ”Balena Albastră”. Povestea a devenit publică după ce fotografii cu tânăra pe bancă au fost postate pe internet.

Autoarea uneia dintre fotografii, Anne-Marie Chelariu, a spus că s-a apropiat de tânără şi a întrebat-o ce face. ”Stătea singură, legată la ochi, am întrebat-o dacă are nevoie de ceva, dacă e OK şi dacă e un protest. Nu mi-a răspuns nimic. Acum aştept să apar la Camera Ascunsă sau să aflu alt deznodământ”, a scris Anne-Marie pe Facebook. ”Am simţit tristeţe/dezamăgire, când m-am apropiat”, a adăugat ea.

Un martor ocular a povestit ce s-a întâmplat atunci când la faţa locului a ajuns poliţia: ”La un moment dat a mers un poliţist la ea şi a intrebat-o dacă e OK şi ce face, dar fata tot nu vorbea. I-a luat poliţistul dosarul şi îl răsfoia, dar ea tot nemişcată stătea. Orice îi spunea, ea nu mişca şi nu vorbea. În cele din urmă a ajuns şi un echipaj de poliţie acolo, a luat-o unul dintre ei de braţ şi a ridicat-o. Ea s-a desfăcut de la ochi şi a luat-o prin parcare, iar poliţistul mergea după ea şi îi tot punea întrebări... însă ea era la fel de tăcută. Apoi a luat-o pe o străduţă şi nu am mai văzut-o”. Incidentul relatat de localnica din Alba Iulia a avut loc pe data de 10 martie, dar fotografiile postate de ea continuă să stârnească controverse în mediul online.

Mulţi dintre cei care au comentat fotografia spun că ar putea fi vorba despre jocul ”Balena Albastră” sau ”jocul morţii”, care a provocat sinuciderea a peste 100 de adolescenţi în ţări din fostul spaţiu sovietic. ”S-ar putea ca persoană din fotografie să fie într-o etapă a jocului Balena Albastră, care se finalizează cu sinuciderea celui/celei care acceptă provocările unor persoane obscure. O cunoaşte cineva pe fata din imagine? Poate facem un gest care contează enorm”, a scris o persoană care a văzut fotografia tinerei.

