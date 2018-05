Dublă tragedie în Alba. Un copil de 10 ani a murit în accident de bicicletă, iar un bărbat de 58 de ani a decedat sub un mal de nisip

Copilul decedat a căzut de pe bicicletă pe un drum din zona localităţii Reciu, comuna Gârbova. Pentru acordarea primului ajutor medical a intervenit un echipaj SMURD din Sebeş.

”Un minor de 10 ani, din Reciu, primeşte îngrijiri medicale după ce ar fi fost victima unui accident de bicicletă. Poliţiştii din Sebeş fac cercetări pt stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, însă din primele cercetări rezultă că în accident nu a mai fost implicat şi un alt vehicul”, a transmis IPJ Alba. Ulterior, poliţia a anunţat că minorul a decedat.

Un alt accident soldat cu decesul unei persoane a avut loc, vineri, în incinta unei societăţi comerciale, în zona şoselei de centură a municipiului Alba Iulia. Un bărbat de 58 de ani a fost prins sub un mal de pământ care s-a prăbuşit.

”Un bărbat a fost prins sub un mal de nisip, in incinta unei societăţi comerciale situată pe şoseaua ocolitoare a mun. Alba Iulia. În prezent este resuscitat de ISU. Poliţia Municipiului Alba Iulia face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor in care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Alba. Şi în aces caz, poliţia a anunţat ulterior decesul victimei.





UPDATE: Potrivit IPJ Alba, vineri, în jurul orei 17:20, un bărbat de 58 de ani, din comuna Mihalţ, angajat al unei societăţi comerciale de pe şoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, în timp ce curăţa un buncăr de alimentare a unei betoniere, a fost surprins şi acoperit cu nisip descărcat dintr-o volă ce era condusă de un bărbat de 60 de ani, din Alba Iulia, care nu avea cunoştiinţă de prezenţa colegiului său în interiorul buncărului. În urma accidentului, bărbatul de 58 de ani a decedat. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.