Doi fraţi din Alba judecaţi pentru ultraj după ce au agresat patru poliţişti la festivalul UNTOLD, condamnaţi la închisoare cu suspendare

Decizia a fost pronunţată în 12 iulie 2017 la Judecătoria Cluj-Napoca şi nu este definitivă. Paşca Ioan Vasile a primit 1 an şi 8 luni, iar Paşca Irimie Domin a fost condamnat la 1 an şi 4 luni, ambele pedepse fiind supendate sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani.

Scandalul a avut loc în 7 august 2016 şi a pornit de la faptul că un jandarm nu i-a permis unuia din cei doi bărbaţi accesul pe stadionul Cluj Arena, după ce ieşiseră din perimetrul festivalului. În momentul în care a văzut că jandarmul este îmbrâncit de cei doi agresori, un poliţistul de la rutieră s-a dus să-l sprijine. ”Când au perceput că au fost solicitate forţe de ordine publică în sprijin, cei doi inculpaţi şi-au încetat acţiunile şi au intenţionat să plece, motiv pentru care poliţistul le-a solicitat să rămână pe loc pentru lămurirea situaţiei întrucât erau indicii pertinente privind săvârşirea infracţiunii de ultraj la jandarm.

În acest sens poliţistul a închis poarta de acces încercând să-i ţină pe cei doi în perimetrul îngrădit până la sosirea forţelor suplimentare, dar inculpatul Paşca Irimie-Domin a tras cu putere de poartă şi a deschis-o şi, împreună cu fratele său Paşca Ioan-Vasile, s-a îndreptat în pas grăbit pe str. George Coşbuc”, susţin anchetatorii dosarului. Poliţistul şi jandarmul au plecat în urmărirea acestora şi au încercat să-i determine să rămână pe loc. Ulterior, la faţa locului a ajuns echipajul de poliţie format din alţi trei agenţi de poliţie. Unul dintre aceştia a încercat să îi pună cătuşele la Paşca Ioan-Vasile.

”Acţiunea agentului de poliţie a declanşat o reacţie nejustificată şi disproporţionată a celor doi inculpaţi. Astfel, Paşca Ioan-Vasile a început să se întoarcă şi să se smucească, iar Paşca Irimie-Domin a intervenit în ajutorul fratelui său şi a încercat să-i îndepărteze pe poliţişti pentru a nu-l încătuşa”, se mai susţine rechizitoriu. În încercarea de a-i imobiliza şi a-i încătuşa pe cei doi inculpaţi s-a iscat o învălmăşeală întrucât la faţa locului a mai venit un echipaj de poliţie format din trei agenţi. În tot acest timp, patru poliţişti s-au ales cu lovituri care au necesitat, pentru vindecare, de la 1 până la 4 zile. În final, cei doi fraţi au fost reţinuţi şi li s-a deschis un dosar penal pentru ultraj şi lovire. Ulterior, cercetările au continuat cu inculpaţii sub control judiciar. După aproape un an de la scandal, a fost pronunţată prima sentinţă..

Pe lângă pedeapsa penală, Paşca Ioan Vasile a mai fost obligat să plătească 3.000 de lei daune morale uneia dintre părţile vătămate, în timp ce fratele acestuia, Paşca Irimie Domin, trebuie să achite 6.000 de lei către doi dintre poliţiştii agresaţi. De asemenea, fiecare trebuie să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 700 de lei. Până la pronunţarea unei decizii definitive, cei doi inculpaţi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.