Cum au influenţat saşii reveniţi în ţară piaţa imobiliară a unor sate din Transilvania: „O casă renovată valorează până la 100.000 de euro“

Aduşi aici în scopuri economice şi militare, saşii au fost de-a lungul timpului o populaţie privilegiată, în dauna celei româneşti, majoritare. Au construit sate şi oraşe, biserici şi cetăţi care se păstrează şi astăzi. În Alba sunt mai multe sate care în trecut aveau o populaţie majoritar săsească, fie în zona Secaşelor, fie în cea a Târnavelor. Pentru saşii plecaţi după 1990 în Germania, România este, în continuare, acasă. Periodic, satele prind viaţă datorită celor plecaţi în urmă cu apoape 30 de ani. Mulţi şi-au renovat casele, care păstrează arhitectura tradiţională şi vin în locurile natale de câte ori pot. Dornici să păstreze tradiţia, îşi aduc şi copiii sau nepoţii.

Casele săseşti se pot evidenţia foarte uşor pentru că sunt bine îngrijite şi vopsite în culori vii. În interior, păstrează obiecte de mobilier vechi de peste 50 de ani, pe care, unii dintre ei, le aveau şi atunci când erau copii. Unul dintre satele din Alba care cunoaşte un veritabil reviniment, atât economic cât şi cultural, de pe urma întoarcerii saşilor este Gârbova. Unele case săseşti de aici, proaspăt renovate, valorează în prezent până la 100.000 de euro. ”Saşii revin în sat de cel puţin două ori pe an. Prima dată de Rusalii, când are loc o întâlnire tradiţională a acestora şi o sărbătoare locală. A doua oară revin vara, în concediu. Cei mai mulţi şi-au renovat casele care arată acum foarte frumos pentru că şi-au păstrat autenticitatea şi specificiul lor săsesc”, spune primarul din Gârbova, Ioan Nedelea. În comună mai locuiesc permanent, în prezent, mai puţin de 10 persoane de etnie germană, în familii mixte.

Hans Alzner are 57 de ani. S-a născut şi a copilărit pe uliţele satului, dar a plecat în Germania de 3 decenii şi lucrează într-o mare companie auto. Casa părintească i-a fost confiscată de comunişti şi nu a putut să o recupereze. Aşa că, acum şase ani, a cumpărat o altă din sat care era o ruină şi a transformat-o într-o bijuterie. ”Am cheltuit cu renovarea casei 50.000 de euro, casă e construită în anul 1931 şi am vrut să păstrez stilul ţărănesc că înainte de cel de-al doilea război mondial, am păstrat faţadă, poartă”, spune Hans Alzner.