Cele mai comune nedumeriri pe piaţa pieselor auto. Ce înseamnă OE sau OEM şi cât de bune sunt piesele „aftermarket“

În plus faţă de dezbaterea privind piesele originale şi cele provenind din alte surse, mulţi nu înţeleg ce înseamnă indicativele uzuale OE, OEM şi AM.

OE - Original Equipment (Genuine): Este piesa originală folosită de producătorul auto când maşina a ieşid din uzină. Această piesă poate fi fabricată, sub contract, de un furnizor (cum ar fi Bosch, Hella, Mann-Filter, Valeo sau orice alt producător de piese auto), care produce piesa special şi exclusiv pentru modelul maşinii respective. Piesele originale vin, de obicei, ambalate de către producătorul auto (Mercedes-Benz, Audi, etc) direct de la furnizorul contractat (Bosch, Mann-Filter, Hella).

OEM - Original Equipment Manufacturer: Este denumirea dată de producătorul piesei auto care a fost montată de origine pe un vehicul. Acesta are dreptul de a produce aceeaşi piesă originală, ambalată în ambalajul propriu şi ştanţată cu logo-ul său (Bosch, Mann-Filter, Hella, Valeo, etc). Aici apar cele mai multe controverse, deoarece toţi ştiu marca vehiculului deţinut, dar nimeni nu ştie care este, de fapt, producătorul anumitor componente (casetă de direcţie, sistem de frânare, etc). În general, producătorii de piese auto nu beneficiază de marketing agresiv precum producătorii auto.

AM - Aftermarket: Este orice piesă care nu poartă logo-ul constructorului auto. Toate aceste piese sunt, însă, omologate de organismele internaţionale pentru a fi comercializate şi oferă un nivel de siguranţă ridicat. În funcţie de preţul şi notorietatea producătorului piesei, calitatea poate diferi, dar marja nu este concludentă în ceea ce priveşte siguranţa autovehiculului şi a ocupanţilor acestora, ci mai degrabă în ceea ce priveşte numărul de kilometri în care piesa se încadrează în parametrii de funcţionare impuşi.