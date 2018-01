Ce verificări trebuie făcute obligatoriu când se cumpără o maşină second-hand. Sfaturi care pot evita cheltuieli mari după o astfel de tranzacţie

Aproape 400.000 de autovehicule second-hand au fost înamatriculate în anul 2017, record absolut pentru România. Motivul principal a fost eliminarea timbrului de mediu care o obliga cumpărătorii să plătească o taxă în funcţie de gradul de poluare al maşinii. Multe dintre aceste autovehicule au suferit în trecut accidente sau sunt prezentate de către vânzători cu informaţii modificate faţă de ceea ce sunt în realitate.

Numărul de kilometri parcurşi şi starea componentelor ascunse vederii sunt, de obicei, prezentate în mod fals de către unii vânzători. Kilometrajul nu înseamnă totul la o maşină second-hand. Contează foarte mult starea tehnică a maşinii şi dacă aceasta a fost implicată în incidente grave care au afectat structura sau elemente de siguranţă ale autovehiculului. De aceea, înainte de a se realiza o astfel de tranzacţie este nevoie de verificări ale părţii mecanice, verificări interioare şi exterioare, studierea documentelor maşinii şi efectuarea unui test pe drum.

Verificarea mecanică presupune, în cel mai recomandabil caz, prezentarea maşinii la un service auto autorizat. Aici se pot oferi informaţii importante despre vârstă, kilometraj şi starea componentelor maşinii. Este poate cea mai importantă verificare în cazul cumpărării unei maşini second-hand şi nu trebuie, sub nicio formă, evitată, deoarece poate scuti de cheltuieli importante pe viitor sau, în cazul în care se descoperă anumite defecţiuni, poate determina renegocierea preţului. Dacă nu se poate ajunge cu maşina la un service, trebuie verificate obligatoriu culoarea uleiului, a apei şi a gazelor eliminate prin eşapament. De asemenea, un zgomot mai ciudat la motorului poate arăta defecte ascunse. Scurgerile de ulei şi apă pot, de asemenea, arăta existenţa unor probleme la autovehicul.





În continuare, treabuie realizată o verificarea interioară a maşinii. Acest lucru presupune următoarele:

– verificarea tututor sistemelor de la bordul autovehicului (semnale luminoase, faruri, aer condiţionat/climatizare, sistem audio, navigaţie (după caz), plus celelalte sisteme care pot fi activate/dezactivate din bord (ESP, pilot automat, sistem monitorizare presiune in pneuri, ASR, etc);

– se caută semne de uzură care pot da indicii despre vechimea autovehiculului: pe schimbătorul de viteze, volan, mânerul uşii, butoane (dacă au scrisul şters sau sunt excesiv de lucioase, scaune, plafon);

– se ridică mocheta portbagajului unde este posibil, pentru a cauta eventuale urme de rugină.