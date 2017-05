Câştigătorul „celui mai bun job din lume“ vine la Alba Iulia. Ben Southall va vizita Cetatea, va face o prăjitură şi se va îmbrăca în soldat roman

Ben Southall a ajuns celebru, după ce a reuşit să câstige competiţia pentru ocuparea „celui mai bun job din lume“, organizată în anul 2009 de Oficiul de Turism din Queensland (Australia), în scopul promovării turistice a insulelor din Marea Marea Barieră de Corali. După terminarea contractului, britanicul a rămas la antipozi. De atunci, călătoreşte în întreaga lume, ca jurnalist de turism, blogger, organizator de expediţii neconvenţionale.

Prima vizită în România

Ben Southall ajunge, alături de soţia sa, Sophee, la Alba Iulia. Este prima vizită pe care o fac în România. Cei doi vor să descopere, în perioada 22 mai - 1 iunie, ce are aparte acest colţ de lume, a cărui slogan turistic este „Cealaltă Capitală“ a României. Câştigătorul „celui mai bun job din lume“ are ocazia să descopere la faţa locului zestrea culturală, materială şi imaterială adăpostită între zidurile Cetăţii Alba Carolina, să cutreiere cea mai mare Cetate din România în lung si-n lat, să bată traseele turistice la pas, să admire elementele de arhitectură cu care sunt înzestrate porţile Cetăţii, să descopere Catedrala Romano-Catolică (n.a.edificiu cu elemente constructive şi decorative specifice stilurilor romanic, gotic, renascentist si baroc), să păşească pe urmele Regilor României Mari, Ferdinand şi Maria, în Catedrala în care s-au încoronat în 1922.

„Omul cu cel mai bun job din lume“ va vizita şi fostul Palat Babilon, în care functionează acum Muzeul Naţional al Unirii şi care adăposteşte artefacte fascinante; Sala Unirii (n.a. aici s-a hotărât Unirea Transilvaniei cu România în 1918); Muzeul roman „Principia“, în care sunt valorificate urmele Principiei castrului roman de la Apulum (n.a. clădirea Comandamentului Legiunii a XIII –a Gemina). „Arta cu cei mai mulţi adepţi rămâne totuşi arta culinară“, spune un aforism. Ben Southall şi soţia sa şi-au propus să-i aducă Cetăţii Alba Carolina o „ofrandă“ dulce: prăjitura Cetăţii, după o reţetă la care şi-au adus contribuţia. Străinii vor să vadă cea mai mare Cetate din România şi de la înălţime. Şi nu cu ajutorul dronei, ci din motodeltaplan.

Ben Southall vrea să descopere pe pielea lui ce însemna o luptă între daci şi romani. Nu ştim, încă, ce tabără va alege, dar cu siguranţă va participa la spectacolele de reconstituire istorică, puse în scenă de Garda Romană (n.a. trupele de reenactment ale Muzeului Naţional al Unirii: Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis şi Magna Namesis), în zona Porţii a IV-a a Cetăţii. Cum se poate face o „punte“ culturală între naţiuni? Prin teatru, propune Ben Southall, care vrea să prezinte publicului din Alba Iulia o piesă în colaborare cu grupul Skepsis. Om al recordurilor de felul lui, Ben şi-a propus să atingă unul şi la Alba Iulia: să facă nu mai puţin de 100 de tururi ale şanţurilor fortificaţiei pe bicicletă. Ben va pedala şi pe „Transalpina de Mamut“ (n.a una dintre cele mai spectaculoase piste de biciclete din Romania), va ajunge în Parcul Dendrologic (n.a.o minune peisagistică a Transilvaniei) şi Parcul de aventură din zona Mamut, colina care străjuieşte Alba Iulia la apus.

Aventurierul, după cum se autointitulează, va explora, alături de soţia sa, şi alte locuri care întregesc Alba Iulia ca destinaţie turistică: Gheţarul Scărişoara (n.a. al dolilea gheţar ca mărime din România), Rimetea, Cheile Râmeţului, Râpa Roşie, Lacul Iezer, Transalpina, Valea Frumoasei, Salina Turda. Străinii vor participa şi la degustări de vinuri la Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, dar şi la cramele de la Ţelna şi Bucerdea Vinoasă.

Ce câştigă Alba Iulia ca notorietate internaţională, în urma vizitei lui Ben Southall si a sotiei sale în Alba Iulia? În primul rând, străinii vor face o documentare solidă la faţa locului, care să le permită ulterior să promoveze Alba Iulia ca destinaţie turistică la nivel internaţional. Oraşul va fi prezentat pe renumitul blog „Best Life in the World“, alături de destinaţii turistice internaţionale de top. Este doar unul dintre canalele online pe care scriu Ben Southall si soţia sa. În plus, poveşti interesante despre Alba Iulia şi împrejurimi, însoţite de imagini profesionale vor „popula“ şi conturile lui Ben Southall si Sophee Smiles de pe Facebook, Twitter, Instagram, care sunt în atenţia internauţilor din întreaga lume. Ben Southall are şi colaborări cu canale Tv, precum Naţional Geographic, BBC, Travel Channel, NASA, Channel 7 etc. Câştigătorul „celui mai bun job din lume“ va susţine o conferinţă la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, dar şi ateliere în care va împărtăşi din experienţa pe care o are în promovarea turistică prin marketing digital.

Prezenţa lui Ben Southall la Alba Iulia este organizată în cadrul proiectului „Conţinut digital generat de utilizatori, Social-Media şi instrumente digitale pentru creşterea capacităţii managementului urban – Oraşe interactive (Digital, Social Media and user generated - Content boosting Urban Management – INTERACTIVE CITIES)“, în care Municipiul Alba Iulia are calitatea de partener. În România, Ben şi soţia sa vor mai vizita Castelul Bran şi Casa Poporului.

Despre campania „The Best Job in The World“

Competiţia câştigată în 2009 de Ben Southall avea un scop precis: găsirea celui mai bun administrator al insulei Hamilton, situată în paradisul turistic al Marii Bariere de Corali (Australia). Premiul pus în joc: 150.000 de dolari australieni (105.000 dolari americani). Nu-i de mirare că în concurs s-au înscris 34.684 persoane. Şi fişa postului ocupat de Ben Southall era mai mult decât atractivă: plimbări pe plaje de vis, scufundări, plimbări cu barca, monitorizarea balenelor, hrănirea peştilor exotici, cazare într-o locuinţă de lux, transport gratuit între insule.

În schimb, britanicul a primit responsabilitatea promovării „paradisului“ pe care îl administra: documentarea permanentă şi „alimentarea“ unui blog cu conţinut cât mai atractiv care să fie preluat de mass-media şi social media la scară globală, conţinut ilustrat cu fotografii şi imagini profesioniste. Rezultatul experienţelor trăite s-a concretizat într-o colecţie impresionantă de articole şi imagini. Pe parcursul celor 56 zile de campanie site-ul http://blog.queensland.com/ a avut aproape 7 milioane de vizitatori, peste 45 de milioane de vizualizări de pagină. Şi afişările pe Google sunt impresionante. Sintagma „best job in the world island” a avut în jur de 52 de milioane de afişări, din care peste 200.000 articole pe bloguri şi în jur de 4.000 de ştiri în presă.

Campania a avut o acoperire media estimată la o valoare de peste 200 de milioane $, în condiţiile unui buget de 1.2 milioane $. Subiectul a fost abordat în reportaje CNN, documentare BBC, articole în reviste prestigioase, precum Time. (Text scris de NICU NEAG)