Amy Macdonald concertează în premieră pentru România la festivalul Blaj aLive

La Marea Adunare de la Blaj aLive de pe Câmpia Libertăţii, fanii vor putea asculta şi dansa în iarbă pe ritmurile unora dintre cei mai cunoscuţi artişti ai momentului. Cel mai accesibil festival multicultural de la noi va găzdui: 3 scene (Freedom Stage – scena principală, Zona Reggae şi Zona Electronica), spaţii de lounge şi relaxare, food court, parc de distracţii, activări şi seminarii creative. O călătorie de neuitat pe tărâmul vibe-urilor bune e promisiunea Blaj aLive 2017.

O zi de festival cât două

Anul acesta, pentru a susţine autorităţile locale în eforturile de reabilitare a Câmpiei Libertăţii, festivalul va comasa energia celor două zile tradiţionale de concerte şi de petreceri într-una singură şi nu va mai include zona de camping, spaţiu aflat acum în curs de reamenajare. Din 2018 însă, Blaj aLive va reveni la durata şi formatul cu care şi-a obişnuit deja publicul, într-o locaţie modernizată şi cu un line-up pe măsura aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia şi a 170 de ani de la Marea Adunare Naţională de pe Câmpia Libertăţii Blaj, din 3/15 mai 1848. Lucrările de reabilitare a Câmpiei Libertăţii au început pe 1 iulie 2016 şi vor fi finalizate în luna mai a anului 2018, în urma unei investiţii totale de 5.200.000 de lei, derulate de Primăria Blaj şi Consiliul Judeţean Alba.

„Anul acesta va fi un disconfort pentru cei care participă la festival, pe care eu îl consider un disconfort plăcut, pentru că efectele acestuia se vor vedea la ediţia de anul viitor, când şi Câmpia Libertăţii se va ralia, din toate punctele de vedere, la pretenţiile şi cerinţele unui astfel de eveniment, precum Blaj aLive. Lucrările vor fi finalizate în luna mai 2018, exact înaintea ediţiei viitoare a festivalului, care va fi una specială şi care va marca aşa cum se cuvine împlinirea a 170 de ani de la Marea Adunare Naţională de la Blaj şi 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Reabilitarea Câmpiei Libertăţii este o lucrare delicată, care necesită timp de implementare, o altă investiţie de suflet a administraţiei locale”, a declarat Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj.

Premiere pe Câmpia Libertăţii

Primul concert din România al artistei Amy Macdonald va fi susţinut pe Câmpia Libertăţii din Blaj. Considerată drept una dintre cele mai de succes cântăreţe şi compozitoare de origine britanică, artista folk-rock a urcat încă de la debut pe primele locuri ale topurilor europene. Primul său album, „This is the life”, a intrat pe primul loc al clasamentelor din cinci ţări, inclusiv Marea Britanie, a câştigat discul de platină în 12 ţări şi s-a vândut în peste trei milioane de exemplare în întreaga lume. Piesa care dă titlul albumului a urcat pe prima poziţie în 10 ţări şi a înregistrat vânzări de peste 2 milioane de copii. De la lansarea albumului „This Is The Life” din 2007, Amy a cântat pe scenele unora dintre cele mai cunoscute festivaluri din Europa, precum T in the Park sau Glastonbury.

Amy Macdonald va concerta în premieră, în România, la festivalul Blaj aLive

O altă premieră este reprezentată de trupa irlandeză de rock alternativ, Walking on Cars. Fondată în 2010, aceasta este una dintre formaţiile cu ascensiune rapidă pe scena muzicală internaţională. La scurt timp de la lansare, Walking on Cars a devenit cel mai important band irlandez independent, având 2 piese în top 30 cele mai ascultate hit-uri de pe iTunes. În plus, în ziua în care trupa a anunţat lansarea primului album în Irlanda, „Everything This Way”, acesta a fost singurul care a înregistrat pre-comenzi care au surclasat nivelul celor avute de Adele, pe orice magazin iTunes din întreaga lume.

„Blaj aLive pentru toată gaşca”

Pentru că distracţia e mereu mai mare alături de prieteni, ediţia din acest an propune festivalierilor să fie aLive alături de cei cu care petrec cel mai bine, fără ca bugetul să aibă de suferit. Astfel, biletul pentru ziua de festival va avea preţul de 60 de lei/persoană. Însă, în premieră pentru piaţa locală, Blaj aLive lansează câteva pachete speciale pentru cei care doresc să vină împreună pe Câmpia Libertăţii:

3 persoane (acces simultan pe acelaşi bilet) – 140 lei (aLive 3)

4 persoane (acces simultan pe acelaşi bilet) – 160 lei (aLive 4)

5 persoane (acces simultan pe acelaşi bilet) – 190 lei (aLive 5)

Biletele sunt disponibile în reţelele Eventim, Kompostor sau direct pe www.blajalive.ro.

Despre festivalul Blaj aLive

Marea adunare anuală de la Blaj este acum centrată în jurul unui festival multicultural internaţional, dedicat educării tinerilor în spiritul libertăţilor europene, pe fondul conservării simbolurilor culturale româneşti, prezente în oraşul în care “a răsărit soarele românilor”. Ajuns la cea de-a cincea ediţie, festivalul Blaj aLive promovează libertatea, educaţia şi inovaţia ca suport tehnologic pentru dezvoltarea culturală şi găzduieşte iniţiativele tinerelor organizaţii, parte din noua revoluţie culturală. De asemenea, el susţine unirea comunităţilor de pretutindeni, devenind locul de întâlnire pentru petrecerea unui weekend de experienţe culturale binevenite pentru dezvoltarea unei comunităţi de oameni frumoşi, uniţi şi pregătiţi să aducă un plus de culoare şi valoare în jurul lor.

Fiind organizat la intersecţia drumurilor dintre Cluj, Sibiu, Timişoara şi Braşov, festivalul facilitează, prin politica de preţuri, serviciile culturale şi turistice oferite, accesul tinerilor la un festival muzical internaţional generalist, adaptat puterii locale de cumpărare. Festivalul internaţional Blaj aLive nu ar putea avea loc fără sprijinul partenerilor instituţionali deja tradiţionali: Primăria Municipiului Blaj, Consiliul Judeţean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.