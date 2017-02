Alternativă „melodioasă“ la telefoane şi tablete: copiii care fac cursuri gratuite de chitară

Îndrumaţi de un profesor, zeci de copii din Sebeş, judeţul Alba, descoperă, cu răbdare, tainele cântatului la chitară. Iniţial, au fost cam stângaci, dar, în cele din urmă, datorită profesorului de muzică Nicolae Iosub, care oferă aceste cursuri gratuit, cântatul a devenit o pasiune pentru ei şi a înlocuit timpul petrecut cu jocurile pe telefon sau pe tabletă.

Cum a început totul? În decembrie 2013, profesorul de muzică Nicolae Iosub a susţinut, în cadrul unui proiect, cursuri de chitară pentru copii. Proiectul s-a derulat pe o perioadă limitată, de numai două luni, timp în care copiii înscrişi în proiect nu au avut posibilitatea să înveţe temeinic să cânte la chitară. Prin urmare, Asociaţia „Sunetul muzicii“ a demarat o colaborare cu Liceul Sportiv „Florin Fleşeriu“ din Sebeş, pentru derularea unui curs de chitară gratuit, pe termen nelimitat. „Asociaţia noastră are ca obiectiv principal promovarea muzicii pentru tânăra generaţie, astfel încât am răspuns cu mare plăcere la solicitarea tinerilor. Nu avem niciun fel de fonduri alocate, astfel încât totul se face pe bază de voluntariat în spaţiul pus la dispoziţie de către liceu“, a explicat Petru Făgăraş, preşedintele asociaţiei.

Poate participa oricine are o chitară

Cursurile sunt deschise pentru oricine doreşte să înveţe să cânte la chitară, indiferent de vârstă şi de profesie. „De la începutul cursului şi până în prezent avem înscrişi 67 de cursanţi din toate categoriile de vârstă. Desigur, în principal sunt elevi, dar avem şi studenţi, profesori şi alte categorii profesionale, din care unii frecventează cursul sporadic, iar alţii cu regularitate. Poate să participe oricine doreşte indiferent de vârstă, singura regulă este să fie posesorul unei chitare, asociaţia nedispunând de fonduri pentru achiziţionarea de instrumente. Pe lângă cursul de chitară, avem şi un grup vocal din rândul chitariştilor talentaţi, care pot să cânte, acopaniindu-se la chitară“, afirmă Petru Făgăraş.

Cursul se ţine în fiecare joi, între orele 17.00 şi 18.00, cu o participare cuprinsă între 15 şi 20 de cursanţi. Cei mai mulţi sunt elevi care, astfel, renunţă cel puţin pentru o oră pe săptămână, la telefon şi la internet. În plus, învaţă ceva care poate să le fie foarte folositor în viaţă. „Încerc să-i învăţ ceva din ceea ce eu am acumulat până la vârsta asta. Nu mă aşteptam să am atâţia copii care să-şi dorească să înveţe chitara. Avem şi elevi talentaţi care pot să-şi construiască o carieră în muzică“, spune profesorul Nicolae Iosub.

„Am luat-o ca pe o joacă. Acum cânt la festivaluri“

La cursuri se învaţă, în primul rând, teorie muzicală, note, acorduri simple, modul corect în care se ţine chitara, dar apoi se ajunge şi la legarea acordurilor între ele. „Îmi place să cânt, îmi place tot ce ţine de muzică, mă relaxează. Am luat-o mai mult ca pe o joacă. După câteva ore, a început să-mi placă, am început să învăţ tot mai mult şi am ajuns să cânt şi în festivaluri, acompaniindu-mă la chitară“, afirmă Paula Oargă, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Lucian Blaga“ din Sebeş.





Petru Făgăraş susţine că, chiar şi în cazurile în care elevii nu ajung la un nivel profesionist, experienţa este una extrem de utilă. „Este ca mersul pe bicicletă. Cântatul la chitară nu se uită niciodată“, consideră el. „Mi-a plăcut foarte mult ideea şi am zis să vin. Fac tot ce pot, ba chiar când mă pun seara în pat, mai exersez la chitară“, spune Bianca Trif, elevă în clasă a V-a la Liceul Sportiv „Florin Fleşeriu“.

Proiectele Asociaţiei „Sunetul muzicii“ din Sebeş nu se opresc, însă, aici. Elevii pot să studieze chitara şi în timpul vacanţelor. În ultimii doi ani, au fost organizate, tot gratuit, tabere de vară axate pe chitară şi grup vocal. Rezultatul a fost un spectacol pentru publicul din Sebeş. Pe lângă acestea, asociaţia a fost implicată într-un parteneriat cu Teatrul particular din Braşov, care a susţinut gratuit spectacole în Sebeş şi în Alba Iulia. În plus, derulează un parteneriat cu localitatea Străşeni din Republica Moldova, ce constă în donare de carte şi alte schimburi culturale.

Influenţat de Eric Clapton

Profesorului Nicolae Iosub i-a plăcut muzica dintotdeauna. A păşit pe drumul interpreţilor de muzică folk încă din 1980, când a pus bazele unei formaţii. „Am început să cânt pur şi simplu, cânt de când mă ştiu. La început, am făcut parte din fanfara de copii din Petreşti, pe post de toboşar. Am cântat şi prin garajele prietenilor, iar prin clasa a VI-a, am descoperit chitara, iar doi ani mai târziu am devenit profesorul care îi învaţă chitară pe copii“, afirmă Nicolae Iosub.

El susţine că a fost influenţat de melodiile celor de la Queen, Pink Floyd, Dire Straits, ABBA şi Eric Clapton. În 1980, împreună cu patru prieteni, a pus bazele formaţiei Policrom. „Formaţia a supravieţuit timp de 20 de ani, am participat la foarte multe spectacole, atât local, cât şi în alte oraşe din ţară“, povesteşte folkistul. Pasiunea sa pentru muzică le-a insuflat-o şi copiilor, din postura de profesor. A înfiinţat la Sebeş două formaţii de muzică pop: Alma şi Love story.