Topul celor mai frumoase spaţii publice din lume: unde se află cea mai mare sală de lectură

Autovehiculele blochează străzile a zeci de oraşe din toată lumea. Din fericire, în unele zone autorităţile au început să înţeleagă necesitatea spaţiilor destinate cetăţenilor care vor să se bucure de linişte. Deşi, în cele mai multe cazuri, se investesc sume impresionante, puţine din aceste spaţii sunt spectaculoase. Publicaţia BusinessInsider a realizat topul celor mai frumoase spaţii publice din lume.

Biblioteca de Stat din Melbourne, Australia (foto principal)

Sala de lectură a bibliotecii este cea mai mare din lume, fiind construită în anul 1854. Este un loc unde cetăţenii pot găsi întotdeauna pace, solitudine şi loc pentru reflecţie. Spaţiul octogonal a fost conceput pentru a găzdui peste un milion de cărţi şi până la 600 de persoane, ceea ce îl face extrem de primitor pentru vizitatori.

Millennium Park din Chicago, Illinois

„A fost o schimbare de joc, nu numai pentru Chicago şi pentru imobilele care înconjoară parcul, ci şi pentru oraşele de pretutindeni“, spune Carol Coletta, vicepreşedinte al Comunităţii Naţionale a Iniţiativelor. „Lurie Garden este un colţ ascuns din sud-estul parcului, este unul dintre locurile mele preferate din toată lumea, reuşind să păstreze calmul în mijlocul haosului“, a completat aceasta.

Piaţa Centrală, Florida

Dezvoltarea unui complex de locuinţe sub forma unui mic oraş este aproape imposibilă, spune Steve Mouzon, fondatorul companiei Mouzon Design. Dezvoltatorul a folosit spaţiul public pentru a promova o nouă comunitate independentă. Acesta a avut îndrăzneala să construiască un mic oraş cu oficiu poştal, un magazin alimentar, o librărie şi o serie de restaurante şi magazine.

Străzile din New Orleans, Louisiana

Străzile din New Orleans sunt excepţionale pentru plimbări, spune Eric Kronberg, directorul firmei de design şi arhitectură Kronberg Wall. „Am avut norocul să aleg şcoala de arhitectură Tulane din New Orleans. Am petrecut ultimii 20 de ani de la absolvire în oras. Am măsurat, fotografiat şi observat toate detaliile, cum ar fi lăţimea străzii, lungimea blocurilor, trotuarele sau distanţa dintre clădiri şi stradă, toate reprezintă urbanismul la scară umană“, explică Kronberg.

Prospect Park din Brooklyn, New York

„Este un echilibru excelent între spaţiul natural şi spaţiul bine administrat şi, poate cel mai important, peisajul este cu adevărat variat şi interesant, reuşind întotdeauna să mă surprindă“, a spus Julie Ember, director asociat al Bryant Park Corporation din New York.

Amfiteatrul Red Rocks din Denver, Colorado

„Acest amfiteatru în aer liber de 9.525 de locuri este amplasat într-o structură uimitoare de gresie roşie, este suficient de încăpător, dar în acelaşi timp intim, contemporan şi istoric, epic şi uman, şi ne reaminteşte că orice creaţie a oamenilor este inferioară naturii“, spune Jonathan Rose, preşedintele companiilor cu acelaşi nume.

Trafalgar Square, Londra

Începând cu secolul al XIII-lea, Trafalgar Square din Londra a fost folosit pentru întâlniri şi demonstraţii politice, printre care „Duminica sângeroasă“, proteste anti-război şi campaniile împotriva schimbărilor climatice.

River Street din Savannah, Georgia

Istoria Savannah s-a format în urmă cu aproximativ 200 de ani în urmă, strada fiind reamenajată la sfârşitul anilor '70, fiind incluse magazine, restaurante, baruri şi galerii de artă.

FOTO BusinessInsider.com