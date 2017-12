Invitaţie la o seară plină de magie - Revelion în unicul resort de golf din România

Situat în Teleac, la doar 5 minute de Alba Iulia, o oră de aeroportul Sibiu şi 2 ore de aeroportul Cluj, Theodora Golf Club este un resort ultramodern cu o suprafaţă de peste 60 ha. Inaugurarea a avut loc în 15 octombrie 2017 şi s-a bucurat de un succes deosebit. Valorile fondatorilor clubului au fost impregnate acestui loc unic în Transilvania. Fiecare detaliu din construcţia şi decorarea clubului poartă amprenta fondatorului, domnul Ioan Popa, iar numele ales, Theodora, luminează acest loc deosebit, Theodora Popa, fiica domnului Ioan Popa, fiind, de altfel, cel de-al doilea fondator al clubului, în urma unei pasiuni comune descoperite de câţiva ani, nobilul joc de golf.

Ce este deosebit la Theodora Golf Club?

În acest loc istoric, din apropierea oraşului milenar Alba Iulia, s-a născut ideea de a crea cel mai mare resort şi club de golf din România pentru ca toţi cei pasionaţi de frumosul sport să poată exersa, acasă, hobby-ul preferat. La răscrucea dintre autentic şi recent a apărut acest nou punct de interes, fermecător pentru vizitatorii şi jucătorii din străinătate, atraşi de povestea acestui loc inedit, din Transilvania Centrală, şi care înseamnă mai mult decât un simplu teren de golf : Theodora Golf Club. Whole in one. Golf & More.

Cazarea la Theodora Golf Club

Cazarea în cele 14 vile de patru stele este o experienţă deosebită- specialiştii peisagişti au creat pentru fiecare vila un design aparte, reprezentat de un spaţiu diferit cu vegetaţie personalizată, astfel că denumirea vilei se regăseşte în florile care definesc şi delimitează spaţial fiecare unitate de cazare. Puteţi petrece zile minunate la Vila Hortensia, Vila Iris, Vila Iasomia, va puteţi relaxa în Vila Crizantema, Magnolia şi Rozmarin sau puteţi alege luxul desăvârşit în Vila Theodora, amplasată în apropierea clubului. Resortul oferă 84 de camere duble în 14 vile individuale, iar posibilităţile de cazare sunt flexibile, de la cameră în regim single sau dublă (twin sau matrimonială), până la închirierea completă a vilei. Mobilierul ales este din lemn natural, camera şi baia sunt spaţioase şi asigură confortul oaspeţilor, într-un ambient odihnitor şi atipic. Structura vilelor permite socializarea în livingul de mari dimensiuni amplasat la parterul vilelor, astfel, oaspeţii mai au astfel la dispoziţie un spaţiu secundar, eficient, pentru petrecerea timpului liber, răsfoind o carte sau privind la TV în livingul cu suprafeţe vitrate şi generoase.





Restaurantul clubului, cu o capacitate de 150 de locuri, este de tip fine-dining cu o selecţie de specialităţi create de chef Florin Matei, artizanul acestui loc deosebit. Chef Florin Matei, este un specialist culinar cu o tradiţie şi experienţă de peste 25 de ani în domeniu, astfel că preparatele de la Theodora Golf Club poartă amprenta plină de rezonanţă a unui expert al gustului şi foarte bun cunoscător al ingredientelor: întotdeauna proaspete, originale şi savuroase.

Gourmet Finest Celebration Menu este meniul pregătit în acest an pentru Revelion şi este un meniu spectaculos pe care îl puteţi descoperi aici.

