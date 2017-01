China a inaugurat cel mai lung pod plutitor din lume: cum arată noua atracţie extremă VIDEO

China este cunoscută pentru construirea unor atracţii extreme, precum poduri de sticlă sau pasarele turistice amplasate la înălţimi ameţitoare. Ţara asiatică revine acum încă o dată atenţie prin inaugurarea la 1 ianuarie în Luodian, din provincia Guizhou, a acestei platforme plutitoare, scrie „Business Insider“.

Structura este formată din blocuri de plastic ancorate. De-a lungul său există peste 20.000 de obiecte plutitoare, inclusiv o raţă gigant folosită în timpul zilei ca centru de antrenament pentru sporturi acvatice.

În cursul serii, platforma este iluminată de sute de beculeţe care o transformă într-un adevărat spectacol de lumini.

Aria acoperită de pistă este de 54.000 de metri pătraţi şi se estimează că este nevoie de aproximativ 10 ore pentru a traversa tot drumul.

După deschiderea sa în prima zi de Anul Nou, peste 60.000 de persoane au vizitat această construcţie impresionantă.

