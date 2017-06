Bucureştiul va avea cea mai mare plajă urbană din Europa, o investiţie de cinci milioane de euro: cum arată, când se deschide şi ce facilităţi oferă FOTO

Sands of Therme dispune de o plajă de 30.000 de metri pătraţi

Începând din 10 iunie, românii vor avea la dispoziţie cea mai mare plajă urbană din Europa – Sands of Therme. La câteva minute de Bucureşti, vizitatorii centrului se pot bucura de un litoral compus din 30.000 de metri pătraţi de plajă, precum şi alte atracţii ce recreează atmosfera vacanţei de vară: piscină tropicală, 1.500 de şezlonguri pe nisip, peste 600 de palmieri, 40 de măslini, terenuri de fotbal şi volei şi un Concept Beach Club.

Investiţia totală a proiectului se ridică la 5 milioane de euro şi plasează Bucureştiul în liga selectă a capitalelor europene cu plaje urbane, precum Lisabona, Berlin, Viena, Paris, Moscova şi Hamburg.

Cocktailuri exotice, savurate direct în piscină

În zona dedicată relaxării, The Palm, pe lângă plaja generoasă cu nisip fin, vizitatorii se pot relaxa într-o piscină de 720 metri pătraţi, cu o temperatură constantă de 30 de grade Celsius şi o adâncime de 1,26 de metri, a cărei capacitate este similară piscinei interiorare din zona The Palm. Piscina cu pool bar, situată în zona de sud a zonei The Palm, dispune de 171 de locuri de relaxare - locuri la bar, locuri la mese, pe banchetă şi şezlonguri în apă - şi este înconjurată de vegetaţie exotică, palmieri spectaculoşi cu înălţime de până la 7 metri şi gradene cu şezlonguri.

La Cocktail Bar, vizitatorii sunt aşteptaţi cu o mare varietate de signature cocktails, precum The Fabulous Pina Colada, The Refreshing Kiwi Daiquiri, Therme Cool Breeze sau Cucumber Cooler. Pool bar-ul este acoperit de o copertină din lemn stratificat, iar zonele neacoperite din jurul piscinei sunt dotate cu zone de relaxare cu şezlonguri, umbrele şi vele.

Concept Beach Club cu design urban

Plaja Sands of Therme găzduieşte şi un Concept Beach Club, cu mai multe zone dedicate: Cocktail Bar, Gelateria Carte d’Or, Coffee Shop, Beer Bar şi Vino Wine Bar, dar şi o zonă de grill, Beach Barbeque. Terasa semi-acoperită a Beach Club-ului poate acomoda la mese şi la bar circa 400 de vizitatori simultan.

Zona de grill, Beach Barbeque, are un meniu sofisticat, pe care se regăsesc preparate inspirate din bucătăria internaţională, oferind o mare varietate de carne şi peşte, maturate şi marinate în baiţuri fine, concepute de bucătarul Lucian Dobre.

Wine-bar-ul Vino de pe plajă oferă nu mai puţin de 126 de sortimente de vin din toate zonele reprezentative ale lumii, care pot fi savurate alături de brânzeturi şi charcuterie.

Gelateria Carte d’Or îşi propune să răsfeţe vizitatorii cu deserturi pe bază de îngheţată, ce au ca sursă de inspiraţie cele mai exotice destinaţii de vacanţă. Fie că vorbim de gusturi autentice franţuzeşti, de savoarea deserturilor italieneşti sau de arome exotice din Hawaii, Gelateria Carte d’Or oferă consumatorilor experienţe senzoriale inedite.

Şi pe plaja zonei dedicate familiei, Galaxy, vizitatorii se pot relaxa pe cele 1.000 de şezlonguri pe nisip, întinse pe o suprafaţă de 7.500 de metri pătraţi.

Pentru vizitatorii amatori de activităţi sportive, Sands of Therme găzduieşte două terenuri de volei şi un teren de fotbal pe nisip, ce recreează întocmai atmosfera de la malul mării, urmând ca în curând să fie deschis şi un teren de fotbal pe iarbă.

Grădină mediteraneană

Una dintre marile atracţii de pe plaja Sands of Therme este oaza de verdeaţă compusă din 600 palmieri şi 40 de măslini, originari din zona mediteraneană. Vegetaţia exotică include şi specii rare de palmieri, printre care Washingtonia robusta, palmieri originari din California, plantaţi în pisicina exterioară şi împrejurimile acesteia. Palmierii au peste 7 metri înălţime şi „vârste“ cuprinse între 35 şi 40 de ani, iar frunzele acestora pot ajunge pana la 2,5-3 metri lungime.

O altă specie rară de palmieri este Trachycarpus fortunei, originari din centrul Chinei, Japonia şi India. Cei de pe plaja Therme au înălţimi între 3,5 şi 5 de metri şi pot fi admiraţi în împrejurimile piscinei exterioare şi ale Beach Barbeque-ului.

Decorul mediteranean din apropierea Barbeque Bar-ului este completat de cei 40 de măslini aduşi din însorita Spanie. Măslinul este considerat „arborele veşnic roditor“, având o longevitate extraordinară şi o uimitoare putere de regenerare. În gradina de la Therme pot fi admiraţi arbori cu vârste de până la 350 ani, cu înălţimi ce variază de la 1 metru, până la 4 metri şi un trunchi ce ajunge la 1,5 metri în diametru.

Therme Bucureşti

Therme Bucureşti este cel mai mare Therme din Europa, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de metri pătraţi, având o suprafaţă totală de 34.000 metri pătraţi şi o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduieşte cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 plante. Therme Bucureşti a fost premiat, în 2016, de Autoritatea Naţională de Turism din România, la Gala Turismului Românesc.