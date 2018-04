10 cele mai frumoase destinaţii pentru un city break în luna mai

Spre deosebire de 2017, sărbătorile de 1 mai şi de Rusalii (27, 28 mai) pică la mai puţine zile distanţă şi, totodată, în timpul săptămânii - într-o marţi şi, respectiv, duminică şi luni. Fie că alegi weekendul prelungit de la începutul lui mai (27 aprilie-1 mai) sau pe cel de la finalul lunii (25-28 mai), echipa din spatele motorului gratuit de căutare a ofertelor de călătorie momondo.ro a pregătit o selecţie a celor mai bune destinaţii pentru un city break la început de vară.

1. City break în Istanbul, Turcia

Dacă dönerul, kebapul şi baclavaua devorate în propria lor ţară nu-s motive suficiente pentru a o goni într-un concediu spre Istanbul cum începe să lumineze de mai, ce spui atunci de niscaiva cultură? Istanbul împleteşte două culturi la fel de natural cum procedează cu carnea tocată în foile de vită. În vreme ce jumătatea europeană te asaltează cu rămăşiţele trecutului glorios otoman (Palatului Topkapi, lacasul Hagia Sophia si Moscheea Albastra) şi cu ambianţa occidentală, în jumătatea asiatică domneşte relaxarea, atitudinea caldă, prietenoasă şi relaxantă a localnicilor.

2. City break în Malaga, Spania

Mai este o lună ideală pentru a vizita însorită Malaga, admirând plaja şi sorbind tacticos o cafea în port. Străbate cartierul Soho îmbrăcat în artă urbană semnată Obey, ROA sau Boa Mistura şi cere câte o tapas alcătuită din peşte sau fructe de mare la fiecare bere sau pahar de sangria.

3. City break în Larnaca, Cipru

Dacă ai decis să cumperi biletul de avion spre Larnaca, poţi să aştepţi relaxarea absolută, plimbările printre ruine antice la lăsat de seară şi pe plaje la crăparea dimineţii. Închipuie-ţi palmierii care aliniază faleza, peisajul oferit de copaci înfloriţi şi biserici de secol IX şi carduri de flamingo galopând libere în rezervaţia naturală cunoscută drept Lacul Sărat. Larnaca mai caracterizat de curăţenie, de gălăgia de pisici blânde şi simandicoase care-şi plimbă ţanţos trupurile îmblanite de la o intersecţie la alta şi de mâncare. Încearcă negreşit brânza halloumi gratinată, humusul, măslinele, peştele proaspăt şi alcachofas pe pâine locală.

4. City break în Tel Aviv, Israel

Tel Aviv este un oraş cosmopolit, bogat, care freamătă de viaţă, de chipuri frumoase şi are 13 kilometri de plajă. Se spune că n-ai cum să-ţi aşezi prosopul într-un loc nepotrivit pentru că vântul bate la fel printre toţi palmierii, iar razele soarelui mângâie la fel de duios toată suprafaţa apei. Începe să descoperi oraşul cu o binemeritată cafea băută pe strada Regele George, locul care îmbină atmosfera Orientului Mijlociu cu ultimele tendinţe ale lumii occidentale (cu rafturi cu viniluri şi cărţi, cu muzicieni stradali). Tel Aviv poartă numele de Oraşul Alb şi asta datorită numeroaselor clădiri îmbrăcate în alb, cu prisosinţă pe Bulevardul Rothschild, Strada Dizengoff, Bialik şi în cartierul Neve Tzedek. Te poţi alătura unui tur ghidat, aflând mai multe despre stilul arhitectural al anilor ’30 din Tel Aviv.

5. City break în Copenhaga, Danemarca

Excelenta lună pentru a vizita această capitală nordică, care de atâtea inimi frânte se face vinovată. În luna mai (cu prisosinţă la sfârşit) vremea e mai placută. După ce te cazezi, goneşte-o către canalul Nyhavn, mai precis către punctul de unde pleacă vaporaşele şi rupe-ţi circa 10 euro din buzunar pentru un tur plutitor din care să ieşi cu o idee de ansamblu asupra felului în care funcţionează lucrurile în acest oraş. Înainte de a apune soarele primei zile, dă fuga în Christiania, un cartier cum nu mai există, un colţ hippie şi incomparabil mai relaxant decât orice altă fărâmă de oraş, unde muzica reggae şi dreadurile întreţin atmosfera, unde este posibil să gaseşti restaurante ieftine şi unde este interzis să faci poze.

6. City break în Barcelona, Spania

Tare frumoasă mai trebuie să fie existenţa unui oraş care reuşeşte să trezească încântare numai la pronunţarea numelui. Barcelona mocneşte de modernism catalan, stil pe care bănuieşti că nu-l vei mai găsi în nicio altă parte, şi al carui tipic mozaic rămâne halucinant şi la a mia privire. Să nu te mire dacă, plimbându-te pe Paseo de Gracia, aerul o să se îmbie de ceva ce ai putea denumi drept „avuţie”; e cea mai bogată stradă din oraş şi aşa a fost dintotdeauna. Acum circa 100 de ani, pentru că localnicii o duceau atât de bine, trei familii au cerut celor mai mari trei arhitecţi ai vremii să le construiască cea mai frumoasă casă. Şi aşa au apărut Casa Batlló, Casa Amatller şi Casa Lleo Morera.

7. City break în Budapesta, Ungaria

La doi paşi de tine ai oraşul Budapesta, unde poţi face o plimbare pe Podul cu Lanţuri, aruncând o privire, din când în când, peste trecerea netulburată a Dunării. Continuă-ţi drumul pe dealuri către Castelul Buda. Intră, minunează-te, iar când ieşi, aruncă o privire de ansamblu către Pesta, de pe terasă. Dacă ai noroc, ar trebui să fie momentul când soarele începe să apună şi să arunce cu fascinante culori pe cer şi spre oraş. Dacă eşti la pândă după nopti animate, Cartierul Evreiesc ar trebui să-ţi satisfacă poftele. Găseşti aici restaurante, celebrele baruri-ruină, unde poţi povesti cu localnicii şi întreba „Unde se dansează în seara asta?”.

8. City break în Roma, Italia

Şanse slabe spre deloc să o dai în bară cu o călătorie la Roma. Fie şi numai pentru ploaia de oferte la biletele de avion şi tot o să vrei să calci pe drumul către acest oraş. Ce am face noi după aterizare (după ce testam pizza locală)? Conştienţi fiind de faptul că Roma are fântâni celebre, am lua oraşul la pas. Dacă-ţi pare un plan bun, nu te rezuma la Fontana di Trevi, descoperă şi Fontana dei Quattro Fiumi, realizată în stil baroc şi doldora de simbolism. Continuă cu Fontana della Naiadi (despre care se spune că e cea mai frumoasă fântână modernă a Romei), dă fuga la Fontana del Moro şi bea o binemeritată cafea lângă Fontana del Nettuno. Şi pentru că Roma a fost ridicată pe şapte dealuri, te mai poate surprinde cu privelişti de toată frumuseţea, aşa că fă cumva să te prindă apusul pe Monte Pincio, la Castelul Sant’Angelo sau pe Dealul Gianicolo.

9. City break în Valletta, Malta

Dacă îţi închipuiai că Sicilia e situată cât se poate de la sud de Europa, stai să vezi Malta. Aici soarele străluceşte nestingherit preţ de 300 de zile pe an, iar capitala Valletta a fost numita Capitala Europeană Culturală anul acesta. Se spune că în timpuri medievale, Malta ar fi putut câştiga cu uşurinta titlul de insulă preferată a piraţilor. Astăzi, cu la fel de multă uşurinţă, am putea-o încorona drept un paradis pentru miile de companii şi sutele de mii de călători, iar plajele de culoare roşiatică, satele şi insulele, festivalurile şi voia bună nu ar trebui să fie străine de asta. Dacă te apuci să-i iei la mână istoria, vei descoperi urme lăsate de cuceritori fenicieni, greci, romani şi turci şi nu-i loc mai bun decât Mdina pentru a respira istorie cu toţi porii.





10. City break în Amsterdam, Olanda

Asta-i ocazia să intri în sezonul cald petrecându-ţi concediul de mai în stil olandez, pe şaua unei biciclete (în mişcare, desigur). Plimb-o de-a lungul canalelor încadrate de copaci îmbobociţi, printre atât de controversatele străzi din Red Light District, descalec-o şi mergi alături de ea în Piaţa Centrală Dam, suie-te înapoi când ajungi în centrul istoric Nieuwmarkt şi, dacă vorbim despre o zi de sâmbătă, încătuşeaz-o pentru a da fuga către standurile de aici înţesate de brânză organică.