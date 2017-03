Un expert în dezamorsarea bombelor dezvăluie cum să-ţi păstrezi calmul în situaţii stresante şi riscante

Andy Torbet a lucrat pentru Marina Regală, Paraşutiştii militari şi Forţele Speciale FOTO The Independent

Andy Torbet spune că pregătirea este cheia păstrării calmului atunci când te afli sub presiune.

„Să rămân calm în timpul dezamorsării unei bombe n-a fost niciodată o problemă. Toţi cei care au făcut asta şi cu care am vorbit despre acest lucru spun acelaşi lucru“, a declarat Andy pentru The Independent

După ce a lucrat în forţele armate britanice pentru un deceniu, cu patru ani de experienţă în eliminarea dispozitivelor explozive, Torbet lucrează în prezent ca prezentator, scriitor, explorator acvatic, paraşutist, pilot de wingsuit, alpinist şi practică activităţi în natură.

Ca expert în dezamorsarea bombelor, Torbet a lucrat cu Marina Regală, Paraşutiştii militari şi Forţele Speciale. El spune că pregătirea intensă este ceea ce l-a ajutat să rămână calm în situaţii periculoase şi foloseşte încă tacticile învăţate pentru a rămâne calm în prima linie şi în situaţiile cotidiene.

FOTO The Independent

Pregătirea pentru a devenit genist a durat două luni: „A constat în şapte săptămâni de antrenament intens, urmat de săptămâna de testare. Formarea este istovitoare din punct de vedere mental şi academic, sunt foarte multe informaţii de învăţat, de înţeles şi de reţinut. În timpul săptămânii de testare, ţi se dau trei sarcini din viaţa reală şi, pentru a reflecta viaţa reală, treci testul sau îl pici. Dacă nu reuşeşti, dar se consideră că meriţi efortul, poţi să mai dai o dată evaluarea. Dar trebuie să urmezi din nou întregul curs de două luni. Dacă pici şi a doua oară, atunci nu ţi se va mai permite niciodată să te întorci. Presiunea este foarte mare, iar rata de eşec este foarte ridicată“, a spus Torbet.

Fostul genist a explicat că procesul de dezarmare a bombei nu a fost înspăimântător datorită efortului enorm al echipei de a securiza zona din jurul dispozitivului înainte ca el să intervină. Ca în orice situaţie, de la un interviu de angajare, până la un discurs public, pregătirea este cheia pentru relaxarea nervilor tensionaţi.

„În momentul în care păşeşti în zona izolată, eşti pe cont propriu. Nimeni nu pune întrebări, nu îşi dă cu părerea, nu cere răspunsuri, nimic pentru a coordona, doar o sarcină în faţa ta. Nimic altceva în lume nu mai contează şi nu mai există. Îmi verificam de două ori echipamentul şi planul, rulam totul în minte, trăgeam aer în piept şi porneam. Efortul şi stresul ar trebui să vină înainte de acest punct, în lunile în care te pregăteşti temeinic să faci acest lucru, în săptămânile petrecute pregătindu-te pentru această operaţiune şi în ultimele minute în care pui la cale planul, sortezi echipamentul şi urmezi protocolul de siguranţă. Acum este timpul să duci la capăt munca. Este vorba de muncă grea, dar nu numai în acel moment, ci în orele, săptămânile şi anii care te aduc în acel moment şi care îţi oferă abilităţile de a face faţă problemei, să ai încredere în tine şi, prin urmare, să nu fii prea stresat“, a mai spus Andy Torbet.

FOTO evensi.uk

Asta nu înseamnă că Torbet nu a fost nevoit să facă faţă unor situaţii neprevăzute. În aceste cazuri, mecanismele de adaptare pe care le-a învăţat în armată intră în joc: „ Au fost şi momente în care lucrurile nu au mers bine. Am intrat în vertij în timp ce făceam skydiving, m-au lăsat echipamentele de siguranţă în timpul scufundărilor în peşteri şi am căzut de la întălţime în timpul căţărărilor, dar n-am fost niciodată speriat. Poate doar m-am aşezat după aceea şi m-am gândit la «ce-ar fi fost dacă» şi apoi te loveşte şi îţi dai seama ce s-ar fi putut întâmpla, dar n-aş spune că nu au fost niciodată în pericol chiar dacă am abilităţile şi echipamentul care să mă scoată din încurcătură“.

Andy Torbet spune că cele mai importante lucruri pe care le-a învăţat în forţele armate sunt: „estimarea imediată a riscului“ şi fapul că „munca prin care duci la capăt o sarcină şi care te ţine în condiţii de siguranţă începe mai înainte decât crede majoritatea oamenilor“.