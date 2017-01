Un agent FBI a dezvăluit secretele care asigură succesul, după ce timp de 24 de ani a dezvoltat tehnici mentale de supravieţuire în medii de risc

Contrar convingerilor, antreprenorii de succes şi liderii nu sunt oamenii cu un talent aparte sau aptitudini ieşite din comun. Ceea ce ei au în plus este o mentalitate corectă. LaRae Quy, un fost agent sub acoperire al FBI, care a dezvoltat tehnicile mentale de supravieţuire în medii de risc, incertitudine şi înşelăciune, a realizat lista câtorva aptitudini pe care oamenii de succes le adoptă pentru a reuşi ce şi-au propus, scrie Business Insider.

Descoperă ce te face de neoprit

Trebuie să iubeşti ceea ce faci pentru că altfel nu vei avea rezistenţa mentală pentru a deveni un câştigător. Psihologii explică faptul că atunci când facem ceea ce ne place, simţim că putem atinge performanţa. Iubiţi ceea ce faceţi şi veţi deveni al naibii de buni în asta!

„În copilărie, materia mea preferată a fost istoria, dar am decis să mă implic în lumea afacerilor, deoarece am simţit că îmi oferă mai multe opţiuni în carieră. Apoi, am devenit agent FBI şi iubesc ceea ce fac. Când am analizat situaţia, mi-am dat seama de existenţa unui fir comun între istorie şi investigaţii, pasiunea mea fiind aceea de a descoperi misterele cazurilor“, a spus LaRae Quy.

„Fă-ţi timp pentru a descoperi care este adevărata preocupare a vieţii tale, ce îţi stârneşte interesul cu adevărat şi de ce. Nu a fost nevoie să devin profesor de istorie pentru a-mi da seama de pasiunea mea. Dacă nu vă puteţi schimba locul de muncă, identificaţi care parte a activităţii dumneavoastră vă aduce cea mai mare satisfacţie“, a adăugat aceasta.

Străduieşte-te să trăieşti cât mai bine

Oamenii de succes sunt conştienţi că o viaţă bine trăită este mai mult decât emoţia trecătoare a fericirii. Psihologul Tim Woodman a intervievat numeroşi oameni de top, descoperind că fericirea nu a fost o prioritate pentru ei, dar a reprezentat cheia succesului lor.

În schimb, şi-au setat ca intenţie îndeplinirea unor obiective care să le ofere un sentiment de valoare şi sens. Ei îşi dedică timpul activităţilor care îi interesează cu adevărat. Fericirea este un produs secundar, nu un obiectiv. În căutarea noastră neobosită, ne-am stabilit ca prioritate găsirea fericirii, uitând de alte emoţii, cum ar fi bucuria, aprecierea şi satisfacţia, care au rădăcini mai adânci şi pot fi indicatori mai autentici ai lucrurilor pe care dorim să le obţinem în viaţă.

Învaţă să te reconstruieşti

Oamenii de succes înţeleg şi apreciază modul în care eşecurile pot produce curajul de care au nevoie pentru a atinge succesul. Ceea ce l-a şocat pe Woodman a fost că aproape fiecare participant la studiu a trecut printr-un eveniment critic negativ în viaţă - părinţii au divorţat, au pierdut o persoană dragă, s-au confruntat cu o anumită boală sau alte lovituri.

Trecutul este un loc minunat pentru a fi vizitat, dar nu este un loc bun pentru a rămâne. Sunt rare persoanele care nu au trăit experienţe marcante în copilarie. Aşa că în loc să pretinzi că nimic rău nu s-a întâmplat în viaţa ta, găseşte echilibrul şi abilităţile de supravieţuire. Învaţă din lucrurile care s-au întâmplat în trecut şi găseşte-ţi forţa să mergi mai departe.

Ignoră oboseala

Oamenii de succes rezistă în vremuri grele sau chiar şi atunci când se confruntă cu un blocaj. În timp ce mulţi îşi setează limitări cu privire la ceea ce pot face, adevăraţii lideri sunt obişnuiţi să facă faţă oricăror circumstanţe şi să nu se oprească până când nu obţin ceea ce îşi doresc.

Cei care vor cu adevărat să-şi atingă scopurile nu cedează la mediocritate şi sunt suficient de rezistenţi pentru a-şi dubla eforturile atunci când bat pasul pe loc, pentru a se asigura că se menţin în mişcare.

Cultivă atitudinea potrivită

Liderii păstrează gândurile pozitive, mai ales atunci când vremurile sunt dificile. Nu ţineţi ochii axaţi pe oglinda retrovizoare; acest obicei este un prejudiciu pentru performanţele viitoare. Singura dată când ar trebui să te uiţi înapoi este atunci când vrei să apreciezi cât de departe ai ajuns.

Opreşte gândurile negative chiar în momentul în care apar. Păstrarea continuă a unor gânduri pozitive poate fi destul de grea, însă este esenţială atunci când treci prin momente dificile.