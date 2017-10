Topul celor mai frumoase femei care stau la braţul celor mai bogaţi oameni din lume FOTO

Publicaţia Hooch.net propune un top al celor mai frumoase soţii sau chiar foste iubite ale unora dintre cei mai bogaţi bărbaţi din lume, printre care se află modelul Victoria’s Secret Miranda Kerr sau actriţa Salma Hayek:

Flavia Sampaio and Eike Batista

Eike Batista (60 de ani) este un om de afaceri brazilian care deţine compania EBX Group, care se ocupă cu extracţia petrolieră şi gaz şi a reuşit să devină cel mai bogat om din Brazilia. Iubita magnatului este frumoasa avocată Flavia Sampaio, care arată mai degrabă a model sau ca un star de cinema. Conduce organizaţia numită „Institute Consciousness“, care se ocupă cu ajutorarea copiilor defavorizaţi. Magnatul a fost căsătorit cu modelul şi actriţa braziliană Luma de Oliveira (52 de ani) de care a divorţat în 2004 şi au împreună doi copii.



Eike Batista şi Flavia Sampaio FOTO Jornal de Brasilia Eike Batista şi Flavia Sampaio FOTO Jornal de Brasilia

Jack Dorsey şi Kate Greer

Jack Dorsey (40 de ani) este un programator şi antreprenor american şi este co-fondatorul platformei Twitter. Dorsey a fost interesat de programare încă de la vârsta de 14 ani, la 35 de ani a inovat social media prin inventarea Twitter-ului. Face parte, de asemenea, din grupul executiv al companiei The Walt Disney Company şi are o avere estimată la la peste un miliard de dolari. Iubita miliardarului este o tânăra Kate Greer, care este designer.

FOTO Getty Images

Harvey Weinstein şi Georgiana Chapman

Harvey Weinstein (65 de ani) este fondatorul unor companii americane de film ca Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme cunoscute ca „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Gangs of New York“ şi are o avere estimată la peste 150 milioane de dolari. Milionarul producător este ănsurat cu Georgiana Chapman (41 de ani) care este designer şi au împreună doi copii.



FOTO Getty Images FOTO Getty Images

Donald Trump şi Melania Trump

Donald Trump (76 de ani) actualul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, fost afacerist imobiliar, are o avere estimată la peste trei miliarde de dolari şi este căsătorit cu Melania Trump (47 de ani), născută în Iugoslavia şi este designer de bijuterii şi ceasuri şi fost model.





FOTO Getty Images

Francois-Henri Pinault şi Salma Hayek

Francois-Henri Pinault (55 de ani) este un om de afaceri francez şi este directorul executiv al companiei Kering, care se ocupă cu vânzarea bunurilor de lux. Este, de asemenea CEO-ul grupului Artémis şi are o avere estimată la 15 milioane de dolari. Este căsătorit din anul 2009 cu celebra actriţă Salma Hayek (51 de ani) şi au împreună o fetiţă, pe nume Valentina Paloma Pinault.

Salma Hayek şi soţul ei, Francois Henri Pinault FOTO Getty Images

Mukesh Ambani şi Nita Ambani

Mukesh Ambani este un om de afaceri indian (60 de ani) şi este implicat în industria petrochimică, iar potrivit Forbes, este cel mai bogat om din India, din ultimul deceniu. Este căsătorit cu Nita Ambani (53 de ani) şi este femeie de afaceri şi filantroapă.

Mukesh Ambani şi Nita Ambani FOTO Times of Oman

Prinţul Al-Waleed Bin Talal şi Ameera Al-Taweel

Prinţul Al-Waleed Bin Talal are o imensă avere, estimată la peste 17 miliarde de dolari. Este nepotul primului rege al Arabiei Saudite şi este om de afaceri şi investitor în Arabia Saudită şi se afla pe locul 14 în topul Forbes de acum doi ani. A fost căsătorit cu activista în drepturile femeii Ameera Al-Taweel (33 de ani), dar au divorţat în anul 2013 din cauza apariţiilor controversate ale acesteia în mass-media. Ameera declara că vvrea să fie printre primele femei care ajung la putere, în guvernul ţării sale.





Ameera Al Taweel FOTO Getty Images

Evan Spiegel and Miranda Kerr

Evan Spiegel (27 de ani) este co-fondatorul şi directorul executiv al aplicaţiei Snapchat şi şi-a acumulat impresionanta avere de peste două miliarde de dolari într-un timp foarte scurt, încă din perioada studenţiei sale la Stanford University. Iubita lui este super-modelul Victoria’s Sectret Miranda Kerr, în vârstă de 33 de ani.

FOTO Getty images

Kobe Bryant and Vanessa Bryant

Kobe (39 de ani) este o legendă în lumea basketball-ului american şi este căsătorit cu modelul american Vanesa Laine Bryant (35 de ani) şi are o avere estimată la peste 60 de milioane de dolari.

Kobe Bryant şi Vanesa Bryant FOTO Getty Images

Elon Musk şi Amber Heard

Elon Musk Elon Musk (46 de ani), co-fondatorul companiei Tesla, a avut până vara aceasta o relaţie cu frumoasa actriţă americană Amber Heard (31 de ani), fosta soţie a lui Johnny Depp, după un an de relaţie. Elon Musk are o avere estimată la 12 miliarde de dolari. Este cofondatorul serviciului online PayPal, al companiei de maşini electrice Tesla Motors şi creatorul companiei private de vehicule spaţiale SpaceX.





FOTO Getty Images