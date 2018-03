Căsătoria trebuie să fie întotdeauna un eveniment cu stil. De aceea sunt importante tendinţele actuale în anul 2018, ele fiind o adevărată sursă de inspiraţie.

Care sunt cele mai noi tendinţe?

În acest an sunt tot mai populare nunţile în ţări străine, dar mai ales acelea organizate pe insule de vis. Cea mai apreciată destinaţie este Mallorca. Poate fi privită ca o tendinţă neobişnuită, dar chiar este la modă în acest an. În Mallorca tinerii pot avea o nuntă într-un cadru romantic, iar invitaţii pot trăi şi ei momente deosebite pe această insulă unde marea are culoarea turcoazului.

Ceremonia de nuntă va fi cu adevărat romantică, acest lucru este garantat având în vedere frumuseţea acestei insule atât de apreciată. Nimic nu se compară cu o nuntă organizată într-un cadru natural, departe de agitaţia oraşului.

Paleta de culori la nunţi pentru anul 2018

Specialiştii de la Institutul Pantone recomandă culoarea anului 2018 – ultra violet. Aceasta este o tendinţă provocatoare care apare la tot mai multe nunţi. Alte trenduri sunt reprezentate de nuanţele naturale de albastru-deschis, verde-deschis şi galben ca lămâia. O nuanţă preferată la nunţi este cea suavă, a unei pietre semipreţioase carnelian-palid, care poate crea un aspect fin, de lux. De asemenea pentru acest an se poate opta pentru alb, argintiu, liliac, violet sau roz-deschis.

Sunt la modă şi culorile mai intense, de navy-blue, fuchsia, turcoaz, roşu şi chiar negru. Toate aceste culori sunt folosite la nunţi, dar de cea mai mare popularitate se bucură îndeosebi nuanţele pastelate.

Cum arată decoraţiunile pentru mese la nunţi?

Pentru ca nunta să arate perfect se ţine cont de locaţie, tematică şi sezon. Cei care aleg să-şi petreacă nunta în anumite restaurante Bucureşti au avantajul de a beneficia de sfaturile unor persoane bine informate în legătură cu tendinţele pentru nunţi din 2018.

În acest an s-a pus accentul pe stilul modern dar şi pe stilul vintage. Combinaţia dintre cele două stiluri a fost aleasă de multe cupluri pentru aranjamentele de pe masă şi crearea ambientului la nuntă. Specialiştii în design recomandă mai ales elementele transparente, sticla pictată cu decoraţiuni interesante (paharele cu modele geometrice, florale sau chiar cu personaje), precum şi stilul scandinav.

Barurile sunt în trend la nunţi

Pentru a adăuga un plus de personalitate evenimentului de la nuntă nu trebuie să lipsească barurile. Acestea sunt la modă, indiferent că e vorba despre baruri de îngheţată, baruri de cafea, baruri de băuturi (vin, whisky), Candy Bar sau Confetti Bar.

De exemplu la restaurante nunţi Bucureşti se ţine cont de realizarea unor produse deosebite pentru Candy Bar, care conţin doar ingrediente naturale şi sunt foarte ingenios realizate din punct de vedere al design-ului.

O idee grozavă la nunţi este Barul Tattoo. Acesta presupune realizarea unor tatuaje temporare pentru invitaţii de la nuntă, care pot deveni cu siguranţă un motiv de distracţie. Tatuajele sunt aurii, argintii, în orice caz foarte strălucitoare, au desene unice şi pot fi o amintire frumoasă de la acest eveniment. Tatuajele sunt foarte interesante, în formă de fluture, cu inimi şi săgeţi, sau alte variante de desene minunate, care se fac în funcţie de dorinţele invitaţilor şi imaginaţia acestora.

Care este cel mai popular joc la nuntă?

Jocul pantofilor este folosit frecvent la nuntă. Mirele şi mireasa stau pe scaune, spate în spate, şi răspund succesiv la o serie de întrebări. Majoritatea dintre întrebări sunt foarte comice şi fac deliciul invitaţilor: Cine găteşte mai bine? Cine este mai romantic? Cine este mai glumeţ? şi altele.

Este un joc prin care cei doi trebuie să răspundă la tot felul de întrebări pe care nu le ştiu de dinainte. Răspunsurile trebuie să fie rapide, nu au la dispoziţie prea mult timp să se gândească.

Surprize la nunţi

Surprizele sunt întotdeauna interesante la nunţi. Ele pot fi pregătite de mire, de mireasă, sau de invitaţi. Câteva exemple sunt: artificiile, baloanele, lampioanele, caricaturiştii, stand-up comedy sau show-ul realizat de un barman. De asemenea, la nunţi se pot folosi şi momente muzicale mai deosebite, cum sunt acelea de talent show sau de karaoke.

Pentru amuzament sunt recomandate şi dansurile speciale: dansul cu balon, dansul în jurul scaunelor, dansul pe un ziar, dansul limbo, dansul pentru a câştiga buchetul miresei, dansul cu o portocală pe frunte şi altele. Desigur nu trebuie să lipsească dansul mirilor pentru care se pregăteşte din timp o coregrafie. Pot fi şi momente spectaculoase de dans popular, dans ţigănesc, belly dance sau dans sportiv.