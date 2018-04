Surse vegetale de proteine

Un studiu de anul trecut, realizat de cercetători canadieni a arătat că înlocuirea a 1-2 feluri de mâncare pe bază de proteină animală cu proteină vegetală a rezultat în scăderea cu 4 procente a markerilor colesterolului LDL (cel rău, cum ar veni!) şi o scădere a unei proteine cu nume greu de pronunţat, apolipoproteina B, care încheagă sângele în artere, ducând, prin asta, la accidente cardiovasculare. Soia şi nucile conţin fibre solubile şi grăsimi sănătoase care scad colesterolul rău şi înlocuiesc cu succes grăsimile animale, care conţin multe grăsimi saturate, nesănătoase pentru organism.

Gândeşte-te că, deşi poate ţi se pare puţin, dacă repeţi acest comportament, de înlocuire a proteinei animale cu cea vegetală, pe o perioadă mai mare de timp înseamnă o îmbunătăţire semnificativă a stării de sănătate.

Hai să vedem ce fac câteva dintre cele mai bune proteine vegetale pe care poţi să le adopţi în meniul tău zilnic:

Soia

E o proteină completă, ceea ce înseamnă că are în compoziţie toţi aminoacizii esenţiali. Alte plante proteice nu au toţi aminoacizii esenţiali, ceea ce înseamnă că ele pot să livreze toată calitatea aminoacizilor esenţiali doar în combinaţie cu alte plante.

Poate fi consumată sub formă de tofu, boabe proaspete (făcute la aburi, cu puţină sare de mare) sau adăugate în supe şi alte mâncăruri, lapte, măcinată sub formă de pulbere, adăugată la sosuri, taco, orezuri – nici nu se simte).

