Strategia care te ajută să-ţi îndeplineşti obiectivele stabilite de Anul Nou

Un studiu realizat de Asociaţia Americană de Psihologie arată că doar 10% din rezoluţiile pe care oamenii le fac la începerea noului an se şi îndeplinesc, scrie vocea.biz. Psihologul Lynn Bufka spune că fixarea unor obiective mult prea îndrăzneţe şi metoda greşită de aplicare a strategiei sunt principalele motive care duc la eşuarea planului.

Realizează-ţi strategia în paşi mărunţi

Cele mai comune dorinţe puse în noaptea de Anul Nou sunt scăderea în greutate, iniţierea unui stil de viaţă care include mai multă mişcare sau renunţarea la activităţi dăunătoare – fumat, băut, mâncat în exces etc.



„Stabilirea unor scopuri mici, realizabile în cursul unui an, în locul unui singur scop mare şi copleşitor te poate ajuta să obţii mult mai mult decât crezi“, spune Lynn Bufka.



Dacă ţi-ai propus ca în noul an să faci mai mult sport şi să ai o alimentaţie mai sănătoasă, paşii mici sunt mult mai eficienţi, spune aceasta. „Trebuie făcute planuri care pot fi urmate. Dacă vrei să faci mai multă mişcare, nu îţi fixa ca ţintă să mergi zilnic la sală. Adaugă în schimb câte 10 minute de mers pe jos în plus zilnic şi contină să măreşti timpii pe măsură ce trece anul“, spune psiholoaga.

Specialistul este de părere că renunţarea la obiceiurile dăunătoare se face treptat. O schimbare mică de comportament, precum 10 minute de mers pe jos în plus pe zi, poate deveni o rutină dacă este repetată de trei până la şapte ori. Repetiţia este esenţială, pentru ca noile tipare de comportament să se transforme în obiceiuri de durată. Lynn Bufka spune că oamenii dezvoltă sute de obieciuri noi în cursul unei vieţi, deci dezvoltarea unor obiceiuri avantajoase pentru minte sau trup nu este un obstacol de netrecut, dacă parctica implică paşi mărunţi, uşor de realizat.

Asumă-ţi faptul că eşecul face parte din procesul schimbării

Dacă ţi-ai stabilit ca obiectiv renunţarea la o alimentaţie nesănătoasă, trebuie să fii conştient de faptul că schimbarea se face treptat. Junk-food-ul sau prăjiturile pot fi înlocuite, în anumite zile ale săptămânii, cu fructe sau alte alimente mai puţin dăunătoare. Psihologii atrag atenţia că eşecurile vor apărea cu siguranţă, însă acestea trebuie privite ca pe o parte normală a procesului de schimbare şi nu ca un semn că efortul depus a fost inutil.

Profesorul de psihologie Clayton Cook spune că o tactică ce ne poate ajuta în încercarea de schimbare a stilului de viaţă este relaţionarea cu alţi oameni care au obiective comune. „Presiunea pozitivă din partea unor persoane apropiate, care îţi respectă deciziile, este o bună modalitate de a te responsabiliza şi motiva“, spune Cook.