Ritualuri surprinzătoare de Anul Nou în diferite culturi: cum alungă japonezii ghinionul

Anul Nou nu este doar despre petreceri, mâncare multă şi artificii. Am stat de vorbă cu Cristian Vechiu, cercetător în istoria religiilor şi lector la Fundaţia Calea Victoriei şi am aflat cele mai surprinzătoare obiceiuri de Revelion din lume:

În Danemarca, de exemplu, în prima dimineaţă a noului an, oamenii scot în faţa casei toate cioburile vaselor sparte peste an. N-are legătură cu tradiţionalul nostru „s-a spart ghinionul”, nici cu „cioburile aduc noroc”, nu. Nici cu reciclarea selectivă. Se zice că acela care are mai multe cioburi de pus în faţa uşii are şi cei mai mulţi prieteni. Obiceiul are legătură cu marcarea coeziunii sociale - probabil cei mai petrecăreţi rămân şi cu mai multe pahare sparte după plecarea prietenilor, aşa că lucrurile se explică .

În Japonia, şintoiştii merg cu întreaga familie la templu. Nu mai puţin de 108 de bătăi de clopot sunt necesare, se crede, ca să alunge ghinionul pentru întregul an ce urmează. Tot la japonezi se mănâncă o supă specială, cu orez, ca să şteargă orice amintire rea din anul trecut.



Chinezii nu serbează Anul Nou odată cu noi, dar se bucură din plin de acel moment: la ei sărbătoarea poate ţine şi 15 zile. Se zice că-n prima zi a noului an femeile măritate nu trebuie să-şi viziteze mamele. Spre deosebire de danezi, tot în prima zi a anului, chinezii au mare grijă să nu cumva să spargă vreo ceaşcă sau vreo farfurie.

Vegetarienii şi adepţii dietelor pe bază de fructe şi legume vor fi încântaţi să afle că în Spania, de Revelion, oamenii mănâncă neapărat struguri: câte o boabă pentru fiecare lună a viitorului an. Dacă boaba e dulce, luna va fi prosperă, dar dacă va fi acră, e semn că lucrurile nu vor merge prea grozav. O variantă a obiceiului spune că pentru fiecare boabă îţi pui câte o dorinţă şi în funcţie de cât e de gustos strugurele, ţi se îndeplineşte sau nu.