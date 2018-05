Povestea australianului care a donat sânge timp de 60 de ani, salvând vieţile a 2,4 milioane de copii VIDEO

Are 81 de ani şi până de curând a salvat vieţile a peste 2,4 milioane de copii. Sângele australianului James Harrison are anticorpi unici, utilizaţi pentru a dezvolta o injecţie numită Anti-D, care ajută la lupta împotriva bolii Rhesus. Aceasta apare atunci când sângele unei femei gravide începe efectiv să atace celulele sângelui copilului său nenăscut. În cele mai grave cazuri, poate provoca leziuni cerebrale sau moarta copilului. Aceste cazuri apar în situaţia în care o femeie însărcinată are grupa de sânge Rhesus-negativ (RhD negativ) şi copilul Rhesus-pozitiv (RhD pozitiv), moştenit de la tată, scrie CNN.

Totul a pornit când harrison avea 14 ani. În urma unei intervenţii chirurgicale serioase, acesta a avut nevoie de transfuzii sanguine care i-au salvat viaţa. Atunci s-a angajat să facă acelaşi lucru pentru pacienţii aflaţi în suferinţă.

Cativa ani mai tarziu, doctorii au descoperit ca sângele său conţine anticorpul care ar putea fi folosit pentru a produce injectii anti-D, aşa că şi-a pus planul în aplicare.

Medicii nu ştiu exact de ce Harrison are acest tip de sânge rar, dar cred că ar putea fi din transfuziile pe care le-a primit la 14 ani.

„Fiecare pungă de sânge este preţioasă, dar sângele lui James este deosebit. Sângele său este folosit pentru tratamentele mamelor al căror sânge riscă să atace bebeluşii nenăscuţi. Mai mult de 17% din femeile din Australia sunt în pericol, aşa că James a ajutat la salvarea multor vieţi“, a spus Jemma Falkenmire, reprezentantul Crucii Roşii.

Harrison este considerat un erou naţional în Australia. A câştigat numeroase premii pentru generozitatea sa, inclusiv pentru Medalia Ordinului Australiei, una dintre cele mai prestigioase onoruri ale ţării.

Vineri, Harrison a donat pentru ultima data sânge, în Australia acest lucru fiind interzis persoanelor mai în vârstă de 81 de ani.