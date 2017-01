Minimaliştii extremi trăiesc în case goale în Japonia: cum s-a declanşat trend-ul şi care sunt beneficiile lui FOTO

Stilul de viaţă minimalist a devenit un adevărat trend şi a câştigat în popularitate în lumea occidentală de câţiva ani buni, dar nimeni nu îi întrece pe minimaliştii extremi din Japonia care au renunţat la orice lucru nefolositor în căutrea zen-ului şi a unei vieţi lipsite de stres.

Cum a luat naştere trend-ul

Spaţiul şi lipsa lui au fost mereu o problemă în marile oraşe japoneze, şi aşa foarte aglomerate, astfel că din acest punct de vedere pare logic că japonezii nu vor să-şi încarce locuinţele. Numai că unii duc minimalismul la extrem încât trăiesc în case goale, înconjuraţi doar de strictul necesar, scrie odditycentral.com.

Pentru aceşti oameni, minimalismul nu înseamnă doar să scape de lucrurile care le aglomerau spaţiul în care locuiau, ci şi trierea şi evaluarea bunurilor care au însemnătate în viaţa lor. Totodată, minimaliştii japonezi se concentrează doar pe lucrurile şi bunurile care sunt importante. Pentru aceştia, mai puţin e mai mult în orice sens.

Minimalismul sau „minimarisuto“ este un concept popular în Japonia zilelor de azi, mulţi oameni renunţând la bunuri cu scopul de a-şi face viaţa mai fericită. Dar nimeni nu ştie cu exactitate ce a declanşat acest stil de viaţă extrem de modest. Unii spun că a fost declanşat de personaje precum Steve Jobs, în timp ce alţii cred că ideea este locală, pornind de la Budism. Mai mult, unii japonezi pretind că acest stil de viaţă se pretează unei ţări unde cutremurele sunt la ele acasă, astfel că mai puţine bunuri reduc riscurile unui pericol şi fac locuinţa mai sigură.

O casă minimalistă din Japonia FOTO odditycentral.com

Cum trăiesc japonezii

Reuters a investigat acest stil de viaţă şi a intervievat o serie de adepţi ai curentului „minimarisuto“. Fumio Sasaki (36 de ani) locuieşte într-un apartament cu o singură cameră în Tokyo, deţine trei cămăşi, patru perechi de pantaloni, patru perechi de şosete şi doar alte câteva obiecte necesare. Cândva, acesta era pasionat de colecţionarea cărţilor, CD-urilor şi DVD-urilor, dar a obosit pentru că nu mai ţinea pasul cu obsesia lui. Astfel, şi-a îndreptat atenţia spre minimalism. „Mă tot gândeam la ce nu deţin, ce îmi lipsea. Mai puţin timp pentru cumpărături şi curăţenie înseamnă mai mult timp pentru prieteni, pentru ieşiri, pentru călătorii. Aşa am devenit mult mai activ“, spune el. Sasaki şi-a vândut toate bunurile sau le-a oferit prietenilor.

Strictul necesar e deviza trend-ului FOTO odditycentral.com

În afară de o masă, un televizor şi un laptop, casa lui Fumio Sasaki este complet goală. Acesta spune că mulţi prieteni o compară cu o cameră de interogare. Dar pentru el, acest spaţiu este cel mai potrivit pentru locuit.

Katsuya Toyoda, editor şi minimalist extrem, are doar o masă şi o saltea în apartamentul de 22 de metri pătraţi. Pentru el, acest stil de viaţă a însemnat că are timp mai mult pentru lucrurile care îi plac. „Nu aveam mai multe bunuri decât un japonez obişnuit, dar asta nu înseamna că îmi place tot ce am. Am devenit un minimalist pentru a face loc pentru lucrurile care chiar contează“, a zis el.

FOTO odditycentral.com

Păreri contradictorii

Există un stereotip legat de stilul de viaţă al japonezilor, că ar fi, în general, minimalist, dar adevărul e că şi în Japonia există oameni care îşi iau multe lucruri şi bunuri. În fond, Japonia este locul în care au luat fiinţă cele mai bizare şi inutile invenţii din lume. Dar, acest trend este încă văzut cu scepticism, presa din Japonia încă fiind uimită de acest stil de viaţă.

Pe forumuri discuţiile se poată altfel. Unii japonezi văd minimalismul extrem ca fiind o închisoare în adevăratul sens al cuvântului, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la modul în care un tânăr ar putea sau nu să se dezvolte într-un astfel de mediu.