Diana Gherghiță este jurnalist, până nu demult jurnalist de televiziune. În ultimii ani, însă, a decis să se reorienteze către zona de comunicare online și în 2012 a fondat DIY Bazaar, o publicație electronică dedicată sectorului de bricolaj și home decor. Astfel a combinat trei dintre pasiunile sale: ziaristica, noile tehnologii și proiectele de do it yourself (DIY).

Absolventă a Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București), a decis să își diversifice aria de pregătire profesională urmând mai multe cursuri internaționale de design interior, marketing online și social media.

De numele său se leagă și prima emisiune zilnică de dezbatere imobiliară realizată în România, Metropolis, al cărui editor-prezentator a fost în perioada 2006-2009. Emisiunea era difuzată de postul de business The Money Channel. În cei mai bine de 12 ani de experiență, Diana Gherghiță a lucrat și colaborat și cu redacțiile Realitatea TV, Antena 3, Prima TV, B1 TV și Kanal D.

Diana este și formator autorizat, dar și co-autor a două cărți de specialitate ”Etica și deontologia profesională” și ”Comunicarea și managementul situațiilor de criză”.