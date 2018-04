Dezvăluirile româncei care şi-a vândut virginitatea cu 2,3 milioane de euro: adevărul din spatele controversatului anunţ

„Totul a fost doar o campanie publicitară! Am crezut că voi face o campanie de marketing care îmi va aduce faima internaţională! A fost o perioadă tare dificiă, am avut depresie şi am fost la terapie!”, a dezvăluit românca.

Tânăra învinuieşte agenţia de escorte germană Cinderella Escorts, pentru care a lucrat, şi care se ocupă cu organizarea licitaţiilor pentru vinderea virginităţii.

Alexandra Kherren îşi justifică acţiunile prin faptul că familia sa avea nevoie de bani şi urma să fie evacuată din locuinţă. Restul sumei urma să fie folosită pentru o bursă de studiu la Oxford.

Fondatorul Cinderella Escorts neagă acuzaţiile. „Nu obligăm pe nimeni să facă nimic din ce nu vrea!”, a declarat Zakobielski pentru Metro.co.uk, confirmând însă că Alexandra nu s-a întâlnit niciodată cu omul de afaceri din Hong Kong.

FOTO Instagram