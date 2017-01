Cine este omul care trăieşte ca un Jedi: de ce a aderat la religia cavalerilor din „Star Wars“ şi cum este privit de cei din jur

De ce a ales să fie Jedi cu normă întreagă

Cottam spune că a devenit un adept al Jediismului, religia Jedi-ilor din „Star Wars“, în urmă cu şase ani, după ce s-a documentat online. Se săturase de toate regulile impuse de majoritatea religiilor aşa că s-a decis să caute ceva nou şi mai potrivit pentru el. „Înainte de a deveni Jedi am fost budist zen, dar am fost frustrat de diferitele precepte care veneau odată cu religia. Am căutat alte religii pe internet şi am dat peste Djedi, religia Egiptului antic, care a inspirat cavalerii Jedi din Star Wars“, a povestit el pentru sursa citată.

Kevin Cottam a aflat că Jediismul nu are texte şi porunci sfinte, ci doar trei legi de bază: ciclul de cunoaştere, înţelepciunea şi compasiunea. Prin aplicarea cunoştinţelor câştigăm înţelepciune, iar prin înţepciune înţelegem compasiunea. Kevin a simţit că prin aceste trei principii poate să aibă o orientare mai bună asupra vieţii decât cu miile de texte şi reguli ale budismului. Astfel a devenit un Jedi Cenuşiu. „Toşi cavalerii Jedi cred că există o forţă care creează totul. Dar spre deosebire de Jedi şi Sith, care văd forţa în termeni de lumină şi întuneric, adică în bine şi în rău, cavalerii Jedii Cenuşii o percep doar ca pe o forţă naturală. Modul în care folosim forţa dictează dacă e bine sau e rău“, spune el.

Ce au zis cei apropiaţi de decizia luată

Atunci când le-a spus celor apropiaţi că va deveni Jedi totul a părut minunat, dar când le-a mai zis că va purta o mantie de Jedi şi o sabie laser în permanenţă lucrurile s-au schimbat. „Prietena mea, cu care aveam o relaţie de şase ani, m-a părăsit, nu a vrut să fie văzută în public cu cineva ca mine. Eram fericit cu ea, dar aveam şi calea mea de urmat şi dacă o pierdeam nu mai eram omul de azi“, a zis el pentru „The Guardian“. „Unii prieteni au rămas alături de mine, iar unii dintre ei merg cu mine prin oraş. Reacţiile pe care le primesc sunt mixte, copiii mă întreabă mereu dacă pot să fac o poză cu ei iar eu sunt fericit că le pot însenina ziua. Femeile de peste 50 de ani reacţionează neaşteptat de bine, spun că le place felul în care mă îmbrac şi că am grijă de aspectul meu“, a mai zis el.

Pe de altă parte, oamenii nu au cele mai bune reacţii atunci când îl întâlnesc pe stradă. „Oamenii mă judecă, îmi aruncă priviri ciudate şi strigă injurii la adresa mea. Eu vreau doar să răspândesc mesajul la cât mai mulţi oameni, că aşa sunt eu. A fost un incident care mi-a dat bătăi de cap atunci când mergeam prin oraş într-o zi. Un bărbat cu trei copii a trecut pe lângă mine, unul dintre ei a zis «Uite-l pe Batman», în timp ce altul îl corecta şi îi spunea că sunt Jedi. După care tatăl lor i-a oprit şi le-a spus: «Nu, nu e! E doar un ciudat!». Asta m-a marcat, m-am simţit umilit“, a povestit el.

Bucuria adusă copiiilor

Dar, autorităţile din Marea Britanie l-au acceptat aşa cum este. Poliţia locală l-a sfătuit să îşi înregistreze sabia laser ca element religios, ceea ce îi permite să o poarte cu el tot timpul fără să îi creeze probleme. Nu a purtat mereu o astfel de sabie, dar şi-a luat una după ce copiii îl rugau să se joace cu ea. „Dacă pot să aduc puţină bucurie în vieţile altora atunci şi eu sunt fericit“, arată el.

După ce a fost refuzat de o femeie care nu a acceptat modul în care era îmbrăcat, Kevin Cottam spune că a acceptat faptul că, probabil, va rămâne singur pentru tot restul vieţii. Chiar şi aşa, refuză să se schimbe. Dacă cineva va dori să trăiască alături de un Jedi Cenuşiu, Kevin spune că nu şi-ar obliga partenera să se convertească la Jediism.