Care este scopul prieteniei şi cele 4 tipuri de prieteni de care avem nevoie pentru a evolua în viaţă

Pe măsură ce creştem, observăm că prietenia nu mai este la fel ca în perioada copilăriei. Serviciul, familia sau alte lucruri care necesită timp prioritizează oamenii care ocupă un loc important în viaţa noastră, scrie lifehack.org.

Vi s-a întâmplat vreodată să vă întâlniţi cu anumiţi prieteni şi pur şi simplu să vă uitaţi unul la altul şi să nu ştiţi ce să vă spuneţi? Aceest gen de situaţii ne fac să ne întrebăm care este rolul prietenilor.



Oamenii vin în viaţa noastră pentru un motiv. Alex Lickerman, autorul lucrării „The Undefeated Mind: On the Science of Constructing an Indestructible Self“, vorbeşte despre lucrurile care atrag oamenii şi îi face să lege prietenii durabile.



Există patru lucruri pe care le căutăm cu adevărat la cei din jurul nostru:



Ne dorim să ştim că nu suntem singurii care se confruntă cu anumite trăiri

Fiecare dintre noi are anumite puncte slabe. Întotdeauna este ceva de care nu suntem mulţumiţi şi avem anumite gânduri pe care suntem reticienţi în a le împărtăşi celor din jur, pentru că ne este teamă să nu fim judecaţi. Avem nevoie de acel prieten care înţelege gândurile şi slăbiciunile noastre, care să ne facă să lăsăm garda jos şi să ne simţim confortabil cu propriile emoţii.

Ne plac oamenii alături de care ne putem prosti în diferite feluri

Viata este stresantă. Suntem de mici învăţaţi să fim mereu serioşi, la serviciu trebuie să dăm dovadă de maturitate, iar în familie trebuie să ne comportăm ca nişte adulţi. Imaginaţi-vă că aveţi capul prins cu un elastic ce creează mare presiune, cam aşa se simte când nu ne dăm frâu liber trăirilor. Prietenii sunt cei alături de care putem împărtăşi bucuria şi entuziasmul, făcând mici prostioare care să trezească spiritul copilăresc la viaţă.

Avem nevoie de acel gen de prieten care să ne ajute să ne clarificăm trăirile şi sentimentele

Cu toţii suntem oameni şi este normal să nu fim perfecţi. Uneori suntem confuzi, iar în mintea noastră se creează un haos. De exemplu, de foarte multe ori suntem frustraţi la locul de muncă şi nu destul de siguri dacă dreptatea se află de partea noastră, aşa că simţim nevoia să împărtăşim trăirile cu prietenii.

Căutăm colaboratori care să ne ajute să ne atingem obiectivele

Avem propriile noastre visuri şi obiective, dar suntem mici şi fragili ca indivizi. Pentru a ne întări încrederea în noi avem nevoie de prieteni care să ne valideze şi să ne împărtăşească din experienţa lor. Aşa că, dacă vrei să evoluezi, ai grijă cu ce gen de oameni te înconjori.