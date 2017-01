Adevărul Live, ora 12:00: Un numerolog, un medium şi un astrolog dezvăluie ce ne rezervă anul 2017

2017 este un an astrologic guvernat de Soare, aducând schimbări radicale şi rezultate clare, va definitiva cele începute în 2016 şi va intra pe un făgaş corect şi concret al vieţii. Pentru a afla ce ne rezervă noul an, le- am invitat în sudioul Adevărul Live pe Silvia Popa (astrolog), Geo Pană (numerolog) şi Andreea Manea (medium).

Vom vorbi despre ne-a fost rezervat 2017 din punct de vedere astrologic, pentru fiecare zodie în parte, cum putem diminua impactul unor situaţii mai puţin favorabile sau influenţele energetice ale anului personal.

Dacă numerologul Geo Pană ne va explica cum se calculează cifra destinului şi ce ne-a fost rezervat fiecăruia în 2017, Andreea Pană ne va spune cum se vede din punct de vedere vibraţional următoarea perioadă.

